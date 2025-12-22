रविचंद्रन अश्विन ने IPL 2026 के लिए CSK की प्लेइंग इलेवन का किया ऐलान, जानें किन दिग्गजों को मिला मौका

Ravichandran Ashwin Picks His CSK XI For IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के आगाज में वैसे तो अभी काफी दिन शेष हैं. मगर भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग इलेवन का अभी से ऐलान करते हुए हर किसी को चौंका दिया है. पूर्व दिग्गज ने अपनी टीम में बाएं हाथ के स्पिन ऑलराउंडर प्रशांत वीर को भी शामिल किया है. जिन्हें हाल ही में हुए ऑक्शन में फ्रेंचाइजी ने 14.20 करोड़ रुपये की भारी भरकम धनराशि में अपने साथ जोड़ा है. मगर चौंकाने वाली बात यह है कि उन्होंने अपनी टीम में कार्तिक शर्मा को शामिल नहीं किया है. कार्तिक को भी फ्रेंचाइजी ने 14.20 करोड़ रुपये में ही खरीदा है.

ऑक्शन के दौरान वीर और कार्तिक की दिखी धूम

आईपीएल 2026 ऑक्शन के दौरान वीर और कार्तिक ने धूम मचा रखी थी. उनके क्रेज का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें अपने बेड़े में शामिल करने के लिए कई टीमें इच्छुक नजर आ रही थीं. मगर अंत में सीएसके की टीम बाजी मारने में कामयाब रही. फ्रेंचाइजी ने दोनों ही खिलाड़ियों को क्रमशः 14.20-14.20 करोड़ की धनराशि में अपने साथ जोड़ा.

वीर को जडेजा का विकल्प देख रही है फ्रेंचाइजी

सीएसके की टीम वीर को जडेजा के विकल्प के रूप में देख रही है. युवा ऑलराउंडर ने खबर लिखे जाने तक सिर्फ 9 टी20 मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनको 12 सफलता हाथ लगी है. वहीं बल्लेबाजी के दौरान उन्होंने 167.16 की स्ट्राइक रेट से रन कूटे हैं.

होनहार विकेटकीपर बल्लेबाज हैं कार्तिक

वहीं कार्तिक एक होनहार विकेटकीपर बल्लेबाज हैं. जिन्होंने 12 टी20 मैचों में 162.92 की स्ट्राइक रेट से रन कूटे हैं. आगामी सीजन में वह सीएसके के लिए एक आशाजनक खिलाड़ी साबित हो सकते हैं.

प्लेइंग इलेवन पर अश्विन का जबाव

सीएसके की तरफ से प्लेइंग इलेवन पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए अश्विन ने कहा कि वे वीर को छठे नंबर पर खिला सकते हैं. कार्तिक के बारे में अश्विन का मानना है कि टीम संयोजन के आधार पर वह एक इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में शामिल हो सकते हैं.

अश्विन की तरफ से चुनी गई सीएसके की प्लेइंग इलेवन

आयुष म्हात्रे, संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), शिवम दुबे, डेवाल्ड ब्रेविस, प्रशांत वीर, एमएस धोनी, अकील होसेन/मैट हेनरी, खलील अहमद, नाथन एलिस और नूर अहमद.

