'बुलेटप्रूफ गाड़ी भी नहीं बचा पाएगी…', शहजाद भट्टी का नया वीडियो, लॉरेंस-अनमोल को दी खुली चुनौती

पाकिस्तान के कुख्यात गैंगस्टर शहजाद भट्टी ने एक नया वीडियो जारी किया है. वीडियो में भट्टी साफ-साफ कहता है, 'लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई, तुम कितनी भी सुरक्षा ले लो, मैं तुम्हें नहीं छोडूंगा.' अपने नए वीडियो में भट्टी अनमोल और लॉरेंस से कहता है, 'बुलेट प्रूफ जैकेट और बुलेट प्रूफ गाड़ी लेने से कौन सा तू बच जाएगा.' भट्टी आगे कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ काम किया है तो तुम जानते ही हो कि भट्टी आखिर क्या कर सकता है और कितना जिगरा रखता है.

वीडियो में सुना जा सकता है कि भट्टी लॉरेंस और अनमोल बिश्नोई पर मासूमों को मारने की बात कह रहा है. भट्टी कहता है, 'तुमने ना जाने कितने मासूमों को निहत्थों को मौत के घाट उतारा है और अब अपनी बारी आने पर सिक्योरिटी मांग रहे हो. चीख रहे हो.' शहजाद भट्टी ने कहा कि मैं सिर्फ धमकी नहीं दे रहा, करके भी दिखाऊंगा.

बता दें कि यह वही शहजाद भट्टी है जो अभी दुबई में रहता है, लेकिन उसका पूरा ऑपरेशन पाकिस्तान से चलता है.

कभी दोस्त हुआ करते थे भट्टी और बिश्नोई

शहजाद भट्टी कभी लॉरेंस बिश्नोई का करीबी दोस्त हुआ करता था. ईद के मौके पर जेल में बंद लॉरेंस से उसकी वीडियो कॉल भी वायरल हुई थी, जिसमें भट्टी कह रहा था कि 'लॉरेंस गैंग के लिए मैं गर्दन कटवाने को भी तैयार हूं.' लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर हाफिज सईद को मारने की धमकी दी थी. उसी के बाद से दोनों में दुश्मनी शुरू हो गई और भट्टी लॉरेंस का खुला दुश्मन बन गया. हाल ही में बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के मुख्य शूटर जीशान अख्तर ने भी एक वीडियो जारी किया था.

उसमें जीशान ने कहा, 'लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर मैंने बाबा सिद्दीकी को मारा, लेकिन बाद में लॉरेंस गैंग मुझे ही खत्म करना चाहता था. अच्छा हुआ शहजाद भट्टी भाई ने मुझे भारत से निकाल दिया.'

अमोल ने बताया जान को खतरा

अनमोल बिश्नोई ने अभी कुछ दिन पहले पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी दी थी कि शहजाद भट्टी से उसे जान का खतरा है. कल ही दिल्ली पुलिस ने शहजाद भट्टी के तीन शूटर पकड़े हैं, जिन्हें भट्टी ने पाकिस्तान से हथियार और ग्रेनेड भिजवाए थे.

आतंकी गतिविधियों में शामिल है भट्टी

सूत्रों के मुताबिक अब शहजाद भट्टी आतंकी गतिविधियों में भी पूरी तरह शामिल हो चुका है और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने उसे भारत के गैंगस्टरों में पैठ बनाने की जिम्मेदारी दे रखी है. भट्टी ने बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को भी जान से मारने की धमकी दी है और दाऊद इब्राहिम की तर्ज पर 'बॉडी कंपनी' जैसा अपना साम्राज्य खड़ा करने में जुटा है.

कौन है शहजाद भट्टी?

शहजाद भट्टी पाकिस्तान का कुख्यात गैंगस्टर है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अभी वह दुबई में रहकर कई देशों में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिलवाता है. भट्टी का लिंक बलूचिस्तान के कुख्यात फारुख खोकर गैंग से भी जुड़ता है. भट्टी खोकर गैंग का अहम सदस्य माना जाता है.

भारत में कब-कब चर्चा में आया शहजाद भट्टी का नाम

पिछले साल अक्टूबर में NCP नेता और पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद भट्टी का नाम सामने आया था. बाबा सिद्दीकी की हत्या के मुख्य आरोपी जीशान अख्तर को भारत से बाहर भागने में शहजाद भट्टी ने मदद की थी. 2024 में ही शहजाद भट्टी ने BJP नेता और फिल्म स्टार मिथुन चक्रवर्ती को जान से मारने की धमकी दी थी.

