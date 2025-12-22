धुरंधर ने 17 दिनों में ही बना दिया ये नया रिकॉर्ड, रणबीर कपूर की एनिमल को इस लिस्ट से किया बाहर

Dhurandhar Box Office: आदित्य धर की धुरंधर ने संडे को नया रिकॉर्ड कायम किया है. 17 दिनों की रिलीज के बाद फिल्म भारत की अब तक की टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में रणवीर सिंह की फिल्म शुमार हो गई है. इसी के साथ संदीप रेड्डी वांगा की एनिमल को 10वें स्पॉट से बाहर कर दिया है. बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के अनुसार, धुरंधर ने 555.5 करोड़ का नेट कलेक्शन संडे की कमाई के साथ किया है. जबकि एनिमल का भारत में लाइफटाइम कलेक्शन 553 करोड़ था, जिसके चलते धुरंधर ने एनिमल पछाड़ दिया है.

भारत की टॉप 10 फिल्मों में आई धुरंधर

बॉक्स ऑफिस पर टॉप 10 ऑल टाइम भारतीय फिल्मों की लिस्ट में नंबर वन पर पुष्पा: द रूल पार्ट 2 (2024) है, जिसने 1234.1 करोड़ की कमाई की थी. वहीं दूसरे नंबर पर बाहुबली 2: द कन्क्लूजन (2017) है, जिसका कलेक्शन 1030.42 करोड़ रहा. तीसरे नंबर पर केजीएफ चैप्टर 2 (2022) है, जिसका कलेक्शन 859.7 करोड़ है. चौथे नंबर पर आरआरआर (2022) है, जिसने 782.2 करोड़ की कमाई की. पांचवे नंबर पर कल्कि 2898एडी (2024) है. जिसका कलेक्शन 646.31 करोड़ है. छठे नंबर पर जवान (2023) है, जिसका 640.25 करोड़ कलेक्शन है. सातवें नंबर पर कांतारा: ए लेजेंड चैप्टर-1 (2025) है, जिसने 622.42 करोड़ कमाए. आठवें पर छावा (2025) है, जिसकी कमाई 601.54 करोड़ है. नौंवे पर स्त्री 2 (2024) है, जिसकी कमाई 597.99 करोड़ थी. 10वें पर धुरंधर (2025) ने 555.7 के साथ एंट्री की है.

2025 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी धुरंधर

इसके अलावा 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की बात करें तो 17 दिनों में धुरंधर ने टॉप 3 में अपनी एंट्री कर ली है. जबकि कांतारा चैप्टर 1 का लाइफटाइम कलेक्शन 622 करोड़ है. वहीं छावा की कमाई 602 करोड़ है, जिसे आने वाले हफ्ते में धुरंधर पीछे छोड़ सकती है.

धुरंधर के शोर में खोई किस किस को प्यार करूं 2

गौरतलब है कि धुरंधर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 17 दिनों में 836.75 करोड़ रहा है. जबकि इंडिया ग्रॉस 666.75 करोड़ रहा है. वहीं इसी दिन रिलीज हुई कपिल शर्मा की किस किस को प्यार करूं 2 ने 17 दिनों में 11.88 करोड़ का कलेक्शन भारत में किया है. जबकि वर्ल्डवाइड कमाई 14.9 करोड़ रहा है.