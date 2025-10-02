महिला यात्री ने शेयर की केरल ट्रिप, तस्वीरों में दिखाई अद्भुत खूबसूरती, बोली- यहां वुमन बहुत सेफ हैं

एक महिला यात्री ने अपनी केरल ट्रिप का अनुभव सोशल मीडिया पर शेयर किया है. महिला ने केरल की तारीफ करते हुए कहा है कि यह देश में एक टूरिस्ट के तौर पर यात्रा करने के लिए सबसे सुरक्षित जगहों में से एक है. महिला ने अपनी केरल यात्रा का एक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया है और इसको 'केरल मेरी जैसी महिला यात्रियों के लिए सुरक्षित है' टाइटल दिया है. महिला ने अपनी केरल ट्रिप की कई तस्वीरें अपने रेडिट पोस्ट में शेयर की हैं. तस्वीरों की इस सीरीज में केरल की आंखों पर विश्वास ना करने वाली खूबसूरती देखने को मिल रही है. अब इस वायरल पोस्ट में केरल की हरियाली और खूबसूरत वादियों को देखने के बाद लोगों का मन भी यहां जाने को कर रहा है.
महिला ने शेयर की केरल ट्रिप (Woman Traveller Kerala Trip Experience)
महिला ने अपनी केरल ट्रिप के बारे में बोलते हुए अपने पोस्ट में लिखा है, 'केरल में यह मेरा पहला दौरा नहीं था, इससे पहले 2023 में, मैं वर्कला, त्रिवेंद्रम और कोवलम भी गई थी, लेकिन इस बार 2025 में, मैंने सूर्यनेल्ली देखा, जो मुन्नार, थेक्कडी, अलापुझा और कोच्चि से 21 किमी आगे एक शानदार करिश्माई क्षेत्र है, वहां सिर्फ मैं और मेरी सहेलियां थीं, एक बार भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम असुरक्षित हैं'. अपनी यात्रा की तस्वीरें पोस्ट करते हुए महिला ने आगे बताया कि केरल के गांव बेहद साफ-सुथरे हैं और उन्होंने राज्य की संस्कृति खूब भाई. महिला ने लिखा, 'केरल की अपनी दोनों यात्राओं के दौरान, मैंने खुद को सुरक्षित महसूस किया, शहर और गांव बेहद साफ-सुथरे हैं और मैंने वहां की खूबसूरती और संस्कृति को भी देखा, केरल हर किसी को कुछ न कुछ देता है, हमें बिल्कुल भी बोरियत महसूस नहीं हुई, यहां हर किसी के लिए कुछ न कुछ जरूर है'.
महिला की बात से सहमत हुए लोग (Woman Kerala Trip Viral)
हालांकि कुछ स्थानों पर महिला की इस टोली को भाषा संबंधी कुछ परेशानी हुईं, लेकिन उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की और अक्सर टूटी-फूटी हिंदी से काम चलाया, जिसकी उन्होंने सराहना की. जैसे ही यह पोस्ट वायरल हुई, तो ज्यादातर सोशल मीडिया यूजर्स उनकी बातों से सहमत दिखे, जबकि अन्य लोगों ने राज्य में यात्रा के दौरान अपने अनुभव साझा किए. एक यूजर ने लिखा, 'इसे शेयर करने के लिए शुक्रिया, और हाल ही में मेरा परिवार केरल गया था और मैं इस बात से असहमत नहीं हो सकता कि यह हमारे लिए सबसे सुरक्षित जगह थी'. दूसरे यूजर ने पूछा, प्लीज मुझे ये बताएं कि आप कहां-कहां और कैसे-कैसे पहुंचे और क्या-क्या जरूरतें हैं?
तीसरे यूजर ने लिखा है, 'मैं केरल में आठ साल से रह रहा हूं, मुझे वहां के लोग, मौसम और जगह बहुत पसंद आई, मैंने वहां जीवन में कभी मलयालम नहीं बोली क्योंकि मैं इसे सीख नहीं पाया, लेकिन मुझे कभी किसी तरह की कोई समस्या नहीं हुई, आज तक, मैं वहां के अपने ज्यादातर दोस्तों के संपर्क में हूं'.
