दूल्हे के सामने 'जोरू का गुलाम' पर नाच रही थी दुल्हन, लड़के ने दिए ऐसे एक्सप्रेशन, यूजर्स बोले- ये नहीं बनेगा

शादी से आया यह वीडियो दुल्हन के डांस की वजह से सोशल मीडिया पर हिट हो रहा है. दूसरी तरफ दूल्हे राजा है कि शर्म के मारे कुछ नहीं कर पा रहे हैं और सिर्फ अपनी दुल्हनिया को डांस करते हुए देख रहे हैं.

जोरू का गुलाम... पर नाची दुल्हन, लोग देखते रहे दूल्हे का रिएक्शन

शादी देश के लिए एक मनोरंजन बनकर रह गई है. शादियां अब पहले की तरह सिंपल तरह से नहीं होती है. अब पहले की तरह दूल्हा और दुल्हन वेडिंग स्टेज पर चुपचाप नहीं बैठे रहते हैं. अब तो बारातियों के साथ-साथ दूल्हा-दुल्हन भी अपनी डांस परफॉर्मेंस से अपनी शादी को यादगार बना रहे हैं. शादी से आए अब इस वीडियो में एक दुल्हन ने तो गजब ही ढा दिया है. शादी से आया यह वीडियो दुल्हन के डांस की वजह से सोशल मीडिया पर हिट हो रहा है. दूसरी तरफ दूल्हे राजा है कि शर्म के मारे कुछ नहीं कर पा रहे हैं और सिर्फ अपनी दुल्हनिया को डांस करते हुए देख रहे हैं.

दूल्हे के आगे जमकर नाची दुल्हन ( bride and Groom dance video)
वीडियो में देखेंगे कि लाल जोड़े में दुल्हन एक कमरे में अपनी बहनों के साथ है और उसके सामने खड़े हैं उसके दूल्हे राजा. दुल्हन सॉन्ग 'जोरू का गुलाम' पर डांस कर रही है और अपने दूल्हे राजा को संकेत दे रही है कि आपको ऐसे ही करना है, यानी जोरू का गुलाम बनकर रहना है. दुल्हन डांस करने के साथ-साथ अपने दूल्हे राजा को 'चेतावनी' दे रही हैं. वहीं, दूल्हे राजा अपनी दुल्हनिया को देख जेब में हाथ डाले मुस्कुरा रहा हे. दुल्हन के डांस का यह वीडियो तो सोशल मीडिया पर छा चुका है. अब जरा इस वीडियो में दुल्हन के डांस पर लोगों के क्या रिएक्शन आ रहे हैं चलिए पढ़ते हैं.

दूल्हे के पक्ष में उतरा पुरुष समाज ( Wedding Viral Video)
दुल्हन के डांस वाले इस वीडियो पर एक यूजर ने लिखा है, 'इतना करने पर तो हमारे यहां बारात वापस ले जाते हैं'. दूसरे यूजर ने लिखा है, 'दूल्हे को देखकर लगता है कि यह नहीं बनेगा जोरू का गुलाम'. तीसरे ने इसका जवाब दिया है, 'भाई इसका तो बाप भी बनेगा, पत्नी के आगे किसकी चली है'. चौथा लिखता है, 'पूरा मर्द समाज तुम पर गर्व करता है भाई'. पांचवें यूजर ने लिखा है, 'कोई इस लड़के से कंट्रोल करना सीखो, भाई को कोई फर्क नही पड़ रहा है, लड़के हर मैटर में सख्त होते हैं'. अब लोगों के लिए वीडियो पर ऐसे ही मजेदार कमेंट्स पढ़ने को मिल रहे हैं. वीडियो को तकरीबन 20 हजार लोगों ने लाइक कर दिया है.

