रामलीला या रासलीला? बॉलीवुड गानों पर नाच रही शूर्पणखा, रावण के सामने किया ऐसा डांस, Video देख भड़के लोग

Surpanakha and Laxman Dance Video: दशहरा के मौके पर देशभर में 10 दिनों तक चलने वाली रामलीला का स्वरूप इतना बदल जाएगा, यह तो किसी ने भी नहीं सोचा होगा. रीलवुड के जमाने में रामलीला को रासलीला बनाकर रख दिया है. यह हम नहीं कह रहे हैं कि बल्कि रामलीला के पंडालों से वायरल हो रहे इन वीडियो से ऐसा लगता है, जिन्होंने भगवान की भक्ति को भंग करने और उनका मान गिराने का काम किया है. आज 2 अक्टूबर को दशहरा है और भगवान राम का रूप धारण कर एक बार फिर रावण के पुतले का दहन किया जाएगा, लेकिन रामलीला में यह जो रंगमंच दिखाया जा रहा है, इसका भी दहन बहुत जरूरी है, नहीं तो आने वाले समय में लोगों का इस प्रथा से विश्वास उठ जाएगा.

देखें Video:

इस रामलीला में शूर्पणखा को तो सीता जी से भी ज्यादा सुंदर दिखा दिया गया है



यह सीन रामलीला का है जिसमें लक्ष्मण और शूर्पणखा संवाद चल रहा है, ऐसा सीन में पहली बार देख रहा हूं



इस पर आप लोग क्या कहोगे? pic.twitter.com/4DVHYXeLWT — Bhanu Nand (@BhanuNand) September 29, 2025

रामलीला या रासलीला ? (Ramleela Surpanakha and laxman Video Viral)

देश के अलग-अलग हिस्सों से आर रहे रामलीला की स्टेज से यह वीडियो देखने के बाद कोई भी नहीं यह नहीं कहेगा कि यह धार्मिक रामलीला है. यहां, शूर्पणखा को लक्ष्मण के सामने रोमांटिक गानों पर नचाया जा रहा है और रावण के सामने मुजरा हो रहा है. एक वीडियो में शूर्पणखा, लक्ष्मण के लिए रीलवुड के ट्रेंडिंग सॉन्ग तड़पाओगे.. तड़पा लो पर बेचैन हो-होकर नाच रही है. वहीं, दूसरे वीडियो में पिंक रंग की साड़ी पहने शूर्पणखा बॉलीवुड की दिवंगत एक्ट्रेस दिव्या भारती के पॉपुलर गाने 'तू पागल प्रेमी आवारा' पर मटक-मटक कर नाच रही है. इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है, 'इस रामलीला में शूर्पणखा को तो सीता जी से भी ज्यादा सुंदर दिखा दिया गया है, यह सीन रामलीला का है जिसमें लक्ष्मण और शूर्पणखा संवाद चल रहा है, ऐसा सीन में पहली बार देख रहा हूं, इस पर आप लोग क्या कहोगे?

धीरे-धीरे रामायण भी बदल रही है

आने वाले 20 साल में रामायण की स्थिति बहुत चिंता जनक हो जाएगी



इस तरह की रामायण पर आप क्या कहना चाहोगे यह रोल लक्ष्मण और शूर्पणखा का है pic.twitter.com/Oy1yJEpxzh — Bhanu Nand (@BhanuNand) September 30, 2025

आज के भारत में रावण मुजरा सुनता है। शूर्पणखा बॉलीवुड गाने पर लक्ष्मण को रिझाती। कभी कभी चुहलबाज़ी भी करती है।



कोई पुराण लिखकर इसे ईसा पूर्व की प्रचलित प्रथा बता दे तो इसे शास्त्र सम्मत मानकर घोंट लिया जाय और फिर हिन्दू धर्म का जयकारा लगाया जाय। pic.twitter.com/nvXeGiCiEw — Sudhir Singh Gahlot (@RanaSudhirG) September 29, 2025

रामलीला में ये सब क्या देखना पड़ा रहा है? (Ramleela Surpanakha Viral Video)

रावण के सामने मुजरे वाले वीडियो के कैप्शन में लिखा है, 'आज के भारत में रावण मुजरा देखता है, शूर्पणखा बॉलीवुड गाने पर लक्ष्मण को रिझाती है, कभी कभी चुहलबाजी भी करती है, कोई पुराण लिखकर इसे ईसा पूर्व की प्रचलित प्रथा बता दे, तो इसे शास्त्र सम्मत मानकर घोंट लिया जाए और फिर हिन्दू धर्म का जयकारा लगाया जाए'. वहीं, लक्ष्मण को रिझाती शूर्पणखा के एक वीडियो के कैप्शन में लिखा है, 'धीरे-धीरे रामायण भी बदल रही है, आने वाले 20 साल में रामायण की स्थिति बहुत चिंताजनक हो जाएगी, इस तरह की रामायण पर आप क्या कहना चाहेंगे यह रोल लक्ष्मण और शूर्पणखा का है'. इन वीडियो को देखने के बाद लोग भी अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं.

