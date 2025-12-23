जियो हॉटस्टार ने 'साउथ अनबाउंड 2025' में कई पॉपुलर शोज के नए सीजन की घोषणा की

विज्ञापन

ओटीटी प्लेटफॉर्म जियोहॉटस्टार ने चेन्नई में आयोजित 'साउथ अनबाउंड 2025' इवेंट में दक्षिण भारतीय दर्शकों को खुशखबरी दी है. प्लेटफॉर्म ने अपने कई सबसे लोकप्रिय शोज के नए सीजन की आधिकारिक घोषणा की.

नई दिल्ली:

ओटीटी प्लेटफॉर्म जियोहॉटस्टार ने चेन्नई में आयोजित 'साउथ अनबाउंड 2025' इवेंट में दक्षिण भारतीय दर्शकों को खुशखबरी दी है. प्लेटफॉर्म ने अपने कई सबसे लोकप्रिय शोज के नए सीजन की आधिकारिक घोषणा की. इस खास शाम में तमिल, तेलुगु और मलयालम इंडस्ट्री के बड़े सितारे एक साथ आए और फैंस को आने वाले सीजन की झलक दिखाई. इवेंट में नए सीजन के टीजर और पोस्टर लॉन्च किए गए, जिससे दर्शक काफी उत्साहित नजर आए. जियोहॉटस्टार दक्षिण भारत की भाषाओं में ओरिजिनल कंटेंट को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है और इस बार भी प्लेटफॉर्म मजबूत कहानियां और दमदार किरदार लेकर आ रहा है.

ये हैं वो पॉपुलर शो जिनके नए सीजन जल्द आने वाले हैं:

1. द गुड वाइफ सीजन 2 (तमिल)  
कलाकार: प्रियामणि, संपत राज  
पहले सीजन की तरह यह कानूनी ड्रामा कोर्ट रूम की टेंशन और नायिका की पर्सनल जिंदगी के संघर्ष को और गहराई से दिखाएगा.

2. 1000 बेबीज़ सीजन 2 (मलयालम)  
कलाकार: नीना गुप्ता, रहमान  
नवजात शिशुओं की देखभाल और डॉक्टरों की चुनौतियों वाली इस मेडिकल सीरीज में नए केस और इमोशनल मोमेंट्स देखने को मिलेंगे.

3. सेव द टाइगर सीजन 3 (तेलुगु)  
कलाकार: चैतन्य कृष्णा, प्रियदर्शी पुलिकोंडा, अभिनव गोमतम  
तीनों दोस्तों की मजेदार और रिलेटेबल जिंदगी अब और भी कॉमेडी और ड्रामा के साथ लौट रही है.

4. हार्टबीट सीजन 3 (तमिल)  
कलाकार: कार्तिक कुमार, दीपा बालू  
हॉस्पिटल की भागदौड़, डॉक्टरों के रिश्ते और इमरजेंसी केसेज की कहानी तीसरे सीजन में भी जारी रहेगी.

5. केरल क्राइम फाइल्स सीजन 3 (मलयालम)  
कलाकार: अजू वर्गीज, लाल, अर्जुन राधाकृष्णन  
पुलिस की जांच और रियल क्राइम से प्रेरित नया केस इस सीजन को और रोमांचक बनाएगा.
 

