बेटियों के साथ 'चौधरी' गाने पर डांस करते इस पिता ने जीता दिल, लोग बोले - लड़की के पापा होना है सबसे बड़ी खुशी

सोशल मीडिया पर वायरल हुई इस वीडियो ने हर पिता और बेटी के रिश्ते की खूबसूरती को दर्शाया है. चौधरी गाने पर पिता और बेटियों का डांस देख हर कोई हो गया भावुक.

बेटियों के साथ 'चौधरी' गाने पर डांस करते इस पिता ने जीता दिल, लोग बोले - लड़की के पापा होना है सबसे बड़ी खुशी
बेटियों के साथ चौधरी गाने पर डांस करते इस पिता ने जीता दिल

Father Daughter Dance Video: सोशल मीडिया पर आए दिन कई वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन कुछ खास वीडियो ऐसे होते हैं जो सीधा दिल को छू जाते हैं। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक पिता अपनी दो बेटियों के साथ लोकप्रिय हरियाणवी गाना ‘चौधरी' पर दिल खोलकर डांस करता नजर आ रहा है. यह वीडियो सिर्फ एक डांस वीडियो नहीं है, बल्कि यह उस गहरे और प्यारे रिश्ते की झलक है जो एक पिता और उसकी बेटियों के बीच होता है.

बेटियों संग पिता का बेमिसाल डांस

वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे बेटियां अपने पापा के साथ एक-एक स्टेप पर ताल मिलाकर डांस कर रही हैं. पिता भी पूरे जोश और उत्साह के साथ बेटियों का साथ निभा रहे हैं. इस वीडियो की सबसे खास बात यह है कि यह दिखाता है कि बेटियां अपने पिता की जिंदगी में कितनी अहमियत रखती हैं. वीडियो पर सोशल मीडिया यूज़र्स का जबरदस्त रिएक्शन देखने को मिल रहा है. लोगों ने कहा - ‘गर्ल डैड्स हैं सबसे लकी'. किसी ने लिखा – “ऐसा बाप हर बेटी को मिले,” तो कोई बोला – “लड़की के पापा होना वाकई बहुत खास होता है.” #GirlDad और #ProudDad जैसे हैशटैग्स के साथ इस वीडियो को लाखों बार शेयर किया जा चुका है.

देखें Video:

पिता-बेटी का प्यार सबसे अनमोल

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @takarugang नाम के पेज से शेयर किया गया है. वीडियो को अबतक 3 करोड़ 32 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और 36 लाख से ज्यादा बार लाइक किया जा चुका है. वीडियो पर लोग प्यार भरे कमेंट्स कर रहे हैं. तरह की वीडियो हमें यह याद दिलाते हैं कि बेटी सिर्फ परिवार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि वह पिता के जीवन की मुस्कान होती है. बेटियां जब अपने पिता के साथ खुलकर हंसती-गाती हैं, तो वही पल जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा बन जाते हैं.

