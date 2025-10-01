विज्ञापन
गर्भनिरोधक कॉइल भी न रोक सका जन्म, पैदा होते ही हाथ में Contraceptive Coil पकड़े दिखा बच्चा, डॉक्टर भी हैरान

ब्राज़ील में एक अनोखे मामले ने सबको हैरान कर दिया. यहां एक नवजात शिशु ने जन्म के तुरंत बाद हाथ में कॉन्ट्रासेप्टिव कॉइल पकड़े दिखा. यह वही डिवाइस थी जिससे उसकी मां गर्भवती नहीं होनी चाहिए थी.

ब्राज़ील में जन्मे एक बच्चे ने इंटरनेट पर तब लोगों का ध्यान खींचा जब उसकी एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें वह गर्भनिरोधक कॉइल पकड़े हुए था. यह वही उपकरण था जो उसकी मां को गर्भधारण करने से रोकने के लिए बनाया गया था. मिरर की रिपोर्ट के अनुसार, मैथ्यूस गेब्रियल नाम के इस बच्चे का जन्म गोइआस के नेरोपोलिस स्थित अस्पताल साग्राडो कोराक्सो डी जीसस में हुआ.

गर्भधारण रोकने में 99 प्रतिशत से ज़्यादा प्रभावी

रिपोर्ट के अनुसार, उसकी मां, क्वेडी अराउजो डी ओलिवेरा, लगभग दो साल से एक अंतर्गर्भाशयी उपकरण (आईयूडी), जिसे कॉपर कॉइल भी कहा जाता है, का इस्तेमाल कर रही थीं. इस उपकरण को गर्भधारण रोकने में 99 प्रतिशत से ज़्यादा प्रभावी माना जाता है.

आईयूडी एक छोटा, टी-आकार का उपकरण होता है जिसे गर्भाधान को रोकने के लिए गर्भाशय के अंदर रखा जाता है. यह गर्भाशय में तांबा छोड़ता है, जिससे शुक्राणुओं के लिए प्रतिकूल वातावरण बनता है. प्रकार के आधार पर, यह 5 से 10 वर्षों तक प्रभावी रह सकता है.

जांच के दौरान पता चला कि गर्भवती है

क्वेडी को एक नियमित जांच के दौरान पता चला कि वह गर्भवती है. चूंकि, कॉइल अभी भी अपनी जगह पर थी, डॉक्टरों ने बताया कि इसे हटाने से गर्भावस्था को खतरा हो सकता है, इसलिए यह पूरी तरह से उसके गर्भ में ही रहा. उसकी गर्भावस्था चुनौतियों से भरी रही, क्योंकि उसे रक्तस्राव और आंशिक रूप से अलग होने का अनुभव हुआ. इन कठिनाइयों के बावजूद, उसके बच्चे का सुरक्षित जन्म हुआ.

मां और बच्चा दोनों स्वस्थ और सुरक्षित

जन्म के तुरंत बाद, उपस्थित चिकित्सक, नतालिया रोड्रिग्स ने आईयूडी को देखा और उसे नवजात शिशु के हाथ में रख दिया. प्रसव कक्ष में ली गई एक तस्वीर में मैथियस को उपकरण को ऐसे पकड़े हुए दिखाया गया है जैसे वह कोई छोटी ट्रॉफी हो. रोड्रिग्स ने इंस्टाग्राम पर मैथियस की तस्वीरें शेयर कीं है. तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा था: "अपनी जीत की ट्रॉफी पकड़े हुए: वो आईयूडी जो मुझे संभाल नहीं पाई!" रिपोर्ट के मुताबिक, मां और बच्चा दोनों स्वस्थ और सुरक्षित हैं.

