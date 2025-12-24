आर्थिक रूप से कमजोर और बेरोजगार महिलाओं को सुरक्षित जीवन देने के मकसद से केरल सरकार ने स्त्री सुरक्षा योजना (Sthree Suraksha Scheme) शुरू की है. इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है, ताकि वे अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी कर सकें. यह योजना उन महिलाओं के लिए राहत लेकर आई है, जिन्हें किसी दूसरी सरकारी पेंशन या नियमित आय का लाभ नहीं मिल रहा है.

स्त्री सुरक्षा योजना क्या है? (What is Sthree Suraksha Scheme)

स्त्री सुरक्षा योजना केरल सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है. इसके तहत राज्य की पात्र महिलाओं और ट्रांसजेंडर को 1,000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाती है. यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में भेजी जाती है. योजना का मकसद महिलाओं को आर्थिक सहारा देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है.

स्त्री सुरक्षा योजना के लाभ (Benefits of Sthree Suraksha Scheme)

स्त्री सुरक्षा योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को:

हर महीने 1,000 रुपए की पेंशन

सीधे बैंक अकाउंट में राशि ट्रांसफर

आर्थिक सुरक्षा और स्थिरता

बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद

यह योजना महिलाओं को सम्मान के साथ जीवन जीने में मदद करती है.

पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)

इस योजना का लाभ लेने के लिए निम्न शर्तें पूरी करना जरूरी है:

आवेदक महिला या ट्रांस महिला केरल की स्थायी निवासी हो

उम्र 35 से 60 वर्ष के बीच हो

किसी अन्य सरकारी या सामाजिक सुरक्षा पेंशन की लाभार्थी न हो

पीला (AAY) या गुलाबी (Priority) राशन कार्ड हो

नीला या सफेद राशन कार्ड होने पर पात्रता नहीं मिलेगी

यदि महिला को केंद्र या राज्य सरकार या सरकारी सहायता प्राप्त संस्था में नौकरी मिल जाती है, तो वह योजना के लिए पात्र नहीं रहेगी.

जरूरी डॉक्यूमेंट (Required Documents)

आवेदन के समय निम्न डॉक्यूमेंट जरूरी हैं:

आधार कार्ड

केरल का निवास प्रमाण

आयु प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र/स्कूल प्रमाण पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट)

बैंक अकाउंट डिटेल (आधार से लिंक)

पीला या गुलाबी राशन कार्ड

आवेदन करने की प्रक्रिया (Application Process)

स्त्री सुरक्षा योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है:

आधिकारिक वेबसाइट ksmart.lsgkerala.gov.in पर जाएं

ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें

जरूरी दस्तावेज अपलोड करें

आवेदन की जांच संबंधित स्थानीय निकाय के सचिव करते हैं

पात्र पाए जाने पर पेंशन शुरू हो जाएगी

स्त्री सुरक्षा योजना केरल सरकार की एक खास पहल है, जो जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा देती है. यह योजना उन महिलाओं के लिए खासतौर से फायदेमंद है, जिनके पास आमदनी का कोई स्थायी जरिया नहीं है. पात्र महिलाएं समय पर आवेदन करके इस योजना का लाभ उठा सकती हैं.