Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 25 December 2025: मेष राशि की बढ़ेगी आय तो मिथुन को रहेगा काम का तनाव, पढ़ें अपना भी राशिफल

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 25 December 2025: आज बृहस्पतिवार के दिन चंद्रमा कुंभ राशि में हैं, जिसके कारण आज मेष और कन्या जैसी राशियों के लिए दिन अत्यंत ही शुभ रहेगा, जिसके कारण जहां उन्हें कामकाज में अनुकूलता बनी रहेगी और आर्थिक लाभ होगा. आपके लिए कैसा रहेगा आज का दिन, जानने के लिए जरूर पढ़ें पढ़ें 25 दिसंबर 2025, गुरुवार का पूरा राशिफल

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 25 December 2025: मेष राशि की बढ़ेगी आय तो मिथुन को रहेगा काम का तनाव, पढ़ें अपना भी राशिफल
Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 25 December 2025: मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए 25 दिसंबर 2025 का पूरा राशिफल.
Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 25 December 2025: आज पौष मास के शुक्लपक्ष की पंचमी तिथि है और आज चंद्रमा मकर राशि में है, जिसके कारण आज मेष, कन्या और धनु जैसी राशियों के लिए गुरुवार का दिन गुडलक लिए रहने वाला है. आज इनके जीवन में खुशियां बनी रहेंगी और करियर-कारोबार में मनचाही प्रगति तथा लाभ देखने को मिलेगा, लेकिन यदि बात करें मिथुन और कर्क जैसी राशियों की तो आज का दिन उनके लिए कठिनाई भरा रहने वाला है. करियर-कारोबार से लेकर घर-परिवार तक के लिए कैसा रहेगा आपका दिन, जानने के लिए पढ़ें 25 दिसंबर 2025, गुरुवार का पूरा राशिफल.

मेष (Aries)

Latest and Breaking News on NDTV

चंद्रमा 25 दिसंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन कुंभ राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा ग्यारहवें भाव में होगा. सामाजिक प्रसंग में सगे- संबंधियों और मित्रों के साथ आपका समय अच्छा गुजरेगा. मित्रों के पीछे धन खर्च होगा और उनसे लाभ भी होगा. पर्यटन पर जाना हो सकता है. सरकारी काम में सफलता मिलेगी. दांपत्यजीवन में सामंजस्य बना रहेगा. आय के नए सोर्स मिलेंगे. अचानक धन लाभ होने की संभावना है. प्रेम प्रसंगों के लिए समय अच्छा है. विद्यार्थियों को सीनियर्स के मार्गदर्शन की जरूरत पड़ सकती है.

वृषभ (Taurus)

चंद्रमा 25 दिसंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन कुंभ राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा दसवें भाव में होगा. आज आपका दिन अच्छा गुजरेगा. आज आप नए कामों का आयोजन कर पाएंगे. नौकरी करने वालों एवं प्रोफेशनल्स के लिए दिन अच्छा है. नौकरीपेशा लोगों पर अधिकारियों की कृपादृष्टि रहेगी. पुराने छुटे हुए काम पूरा होने की संभावना है. पदोन्नति से आर्थिक लाभ हो सकता है. गृहस्थ जीवन में भी आपका वर्चस्व एवं माधुर्य बढ़ेगा. उपहारों एवं मान-सम्मान से मन प्रसन्न रहेगा.

चंद्रमा 25 दिसंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन कुंभ राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा नवें भाव में होगा. समय आपके अनुकूल नहीं होने के कारण आपके काम पूरे होने में देर होगी. नौकरीपेशा लोग किसी बात की चिंता मे रह सकते हैं. अधीनस्थ कर्मियों का भी सहयोग नहीं मिलेगा. वर्कप्रेशर के कारण तनाव महसूस कर सकते हैं. ऑफिस में अधिकारी के नकारात्मक व्यवहार का शिकार बनेंगे. सरकारी काम में समस्या आ सकती है. महत्वपूर्ण काम का निर्णय आज न लें. आपके शरीर में थकान का अनुभव रहेगा. किसी शारीरिक तकलीफ से परेशान हो सकते हैं. संतान के साथ मनमुटाव होने की आशंका है. विरोधियों से बचकर रहें. प्रेम जीवन सामान्य बना रहेगा. वित्तीय स्थिति सामान्य रहेगी.

कर्क (Cancer)

चंद्रमा 25 दिसंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन कुंभ राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा आठवें भाव में होगा. नकारात्मक मानसिकता के कारण आज निराशा अनुभव करेंगे. बाहर खाने-पीने के कारण स्वास्थ्य खराब होने की आशंका बनी रहेगी. इस दौरान किसी संक्रामक रोग से बचने के लिए आपको सभी तरह के नियमों का पालन करना चाहिए. आज आपके गरम मिजाज पर अंकुश रखना होगा, अन्यथा कार्यस्थल पर किसी के साथ विवाद हो सकता है. परिजनों के साथ भी मतभेद हो सकता है. नए संबंध आपकी कठिनाई बढ़ा सकते हैं. आर्थिक मामलों में समस्या का अनुभव करेंगे. ऑपरेशन या दुर्घटना की आशंका है. वाहन या किसी इलेक्ट्रिक उपकरण के उपयोग में सावधानी बरतें. भगवान का नाम लेने से आपके मन को शांति मिलेगी.

सिंह (Leo)

चंद्रमा 25 दिसंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन कुंभ राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा सातवें भाव में होगा. आज के दिन आप मनोरंजन तथा घूमने-फिरने में समय व्यतीत करेंगे. प्रेम जीवन में संतुष्टि रहेगी. फिर भी सांसारिक मामलों में आपका व्यवहार थोड़ा उदासीन रहेगा. जीवनसाथी का स्वास्थ्य खराब होने की आशंका है. मित्रों से की मुलाकात अधिक आनंददायक नहीं रहेगी. मित्रों की जरूरतों पर धन खर्च करना पड़ सकता है. व्यापारियों को भागीदारों के साथ धैर्य से काम लेना पड़ेगा. ज्यादा बहस से आपको नुकसान हो सकता है. सार्वजनिक जीवन तथा सामाजिक जीवन में कम सफलता मिलेगी. आपको ज्यादा बोलने की जगह लोगों की बातें सुनने की भी आदत होनी चाहिए.

कन्या (virgo)

चंद्रमा 25 दिसंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन कुंभ राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में होगा. आपका तन-मन स्वस्थ रहेगा. आज पूरी ऊर्जा से घर और ऑफिस का काम कर पाएंगे. किसी नए काम में आपकी रुचि बढ़ेगी. घर में सुख- शांति का वातावरण रहेगा. आपको खुशी, वित्तीय लाभ तथा कार्य में सफलता मिलेगी. स्वास्थ्य में सुधार होगा. नौकरी में भी अच्छा लाभ प्राप्त कर सकेंगे. आपके अधीनस्थ कर्मियों का सहयोग प्राप्त कर सकेंगे. भाग्य आपके साथ है. विरोधियों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अच्छा है. हालांकि बाहर खाने-पीने में लापरवाही ना करें.

तुला (Libra)

चंद्रमा 25 दिसंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन कुंभ राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा पांचवें भाव में होगा. आज आप अपनी सृजनशीलता और कल्पनाओं का बहुत अच्छी तरह उपयोग कर सकेंगे. संतान की प्रगति से खुशी का अनुभव करेंगे. किसी बात की चिंता रहने से मन उदास रह सकता है. आज किसी के साथ वाद-विवाद हो सकता है. आपको किसी बात की गहराई में अधिक नहीं उतरना चाहिए. नौकरीपेशा लोगों को काम समय पर पूरा करने में दिक्कत आ सकती है. पारिवारिक जीवन सामान्य बना रहेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अच्छा है.

वृश्चिक (Scorpio)

चंद्रमा 25 दिसंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन कुंभ राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा चौथे भाव में होगा. आपको आज का दिन शांतिपूर्वक व्यतीत करने की सलाह दी जाती है. शारीरिक स्वास्थ्य खराब होने की संभावना है. साथ ही मानसिक रूप से भी अस्वस्थता महसूस होगी. इस कारण नौकरी या व्यापार में आपका मन नहीं लगेगा. आज आप आराम करना चाहेंगे. मां के स्वास्थ्य के संबंध में चिंता रहेगी. पारिवारिक सदस्यों के साथ मतभेद होगा. स्थायी संपत्ति तथा वाहन आदि के दस्तावेजी काम में आज सावधानी रखने की आवश्यकता है.

धनु (Sagittarius)

चंद्रमा 25 दिसंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन कुंभ राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में होगा. आप आध्यात्मिक विषयों तथा रहस्यमयी विद्याओं की तरफ आकर्षण महसूस करेंगे. कोई काम करना चाहते हैं, तो समय आपके अनुकूल रहेगा. अपने घर में मित्रों तथा संबंधियों का स्वागत करके आनंद अनुभव करेंगे. आज आप शुरू किए गए काम अच्छे से पूरे कर सकेंगे. आर्थिक लाभ भी हो सकता है. आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. प्रियजनों से मिलने का योग है. प्रेम जीवन में अपने साथी का साथ पाकर आप खुशी महसूस करेंगे. स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन अच्छा है.

मकर (Capricorn)

चंद्रमा 25 दिसंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन कुंभ राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में होगा. न बोलने में नौ गुण, इस कहावत की सार्थकता को समझकर आप ज्यादातर समय मौन रहेंगे, तो आपके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा. विवाद होने पर यह लंबा चल सकता है. नौकरी और व्यापार में आज बहुत धैर्य के साथ आगे बढ़ें. नौकरीपेशा लोगों को नया काम या टारगेट मिल सकता है. विद्यार्थियों को अधिक परिश्रम करना पड़ेगा. नकारात्मक विचारों पर काबू रखने की सलाह दी जाती है. स्वास्थ्य मध्यम रहेगा. आंख में तकलीफ होने की संभावना है. जीवनसाथी के साथ संबंध अच्छे बने रहेंगे.

कुंभ (Aquarius)

चंद्रमा 25 दिसंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन कुंभ राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा पहले भाव में होगा. आपका दिन उत्साह से भरपूर रहेगा. परिजनों, मित्रों और सगे- सम्बंधियों के साथ आपका घरेलू वातावरण सुखद रहेगा. जीवनसाथी या प्रेमी के साथ चल रहा विवाद या मतभेद दूर होने से राहत महसूस करेंगे. आप स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेंगे. मनोरंजन के लिए समय निकालेंगे. आर्थिक दृष्टि से दिन लाभदायक है. भविष्य को देखते हुए किसी बड़े निवेश की ओर भी आपका ध्यान रहेगा. आध्यात्मिकता और चिंतन में आपकी रुचि बढ़ेगी. विवादों से दूर रहें.

चंद्रमा 25 दिसंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन कुंभ राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा बारहवें भाव में होगा. थोड़े समय में लाभ का लालच छोड़ने और पूंजी निवेश में ध्यान रखने की जरूरत है. लालच के चक्कर में ज्यादा धन गंवा सकते हैं. आज आपके मन की एकाग्रता कम रहेगी. शारीरिक स्वास्थ्य खराब रहेगा. संतान की समस्या उलझन में डालेगी. धार्मिक कार्यों के पीछे खर्च होगा. महत्वपूर्ण दस्तावेजों या कोर्ट- कचहरी के मामले में सावधानी रखने की जरूरत है. पैसों के लेन-देन के लिए अनुकूल समय नहीं है. पारिवारिक जीवन में शांति के लिए जरूरी है कि आप दूसरों की भावना की भी कद्र करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

