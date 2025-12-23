विज्ञापन
विशेष लिंक

Kerala Bird Flu Alert: क्रिसमस से पहले केरल में बर्ड फ्लू का तांडव, इन दो जिलों में मांस-अंडे की बिक्री पर लगा बैन!

क्रिसमस के दौरान केरल में पोल्ट्री और बत्तख की बिक्री पीक पर होती है. किसानों ने भारी स्टॉक जमा कर रखा था, लेकिन अब इस बैन और कलिंग की प्रक्रिया से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान होने की आशंका है.

Read Time: 2 mins
Share
Kerala Bird Flu Alert: क्रिसमस से पहले केरल में बर्ड फ्लू का तांडव, इन दो जिलों में मांस-अंडे की बिक्री पर लगा बैन!
सुरक्षा किट पहने अधिकारी बर्ड फ्लू के प्रकोप के मद्देनजर संक्रमित मुर्गियों को ले जा रहे हैं. (फाइल फोटो)
ANI

Thiruvananthapuram News: केरल में एक बार फिर बर्ड फ्लू (एवियन इन्फ्लूएंजा) ने दस्तक दी है. भोपाल की लैब (NIHSAD) ने अलाप्पुझा और कोट्टायम जिलों से भेजे गए सैंपल्स में संक्रमण की पुष्टि कर दी है. सबसे चिंता की बात यह है कि यह प्रकोप ठीक क्रिसमस (Christmas 2025) के मौके पर आया है, जब राज्य में पोल्ट्री (मुर्गियों और बत्तखों) की मांग सबसे अधिक होती है.

कहां-कहां फैला है संक्रमण?

वायरस के प्रसार को देखते हुए प्रशासन ने प्रभावित इलाकों को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया है. अलाप्पुझा जिले में 8 पंचायतों (नेदुमुडी, चेरुथाना, करुवट्टा, कार्तिकपल्ली, अंबलप्पुझा साउथ, पुन्नाप्रा साउथ, थाकाझी और पुरक्कड़) में संक्रमण मिला है. यहां बत्तख पालन करने वाले किसान सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं. वहीं, कोट्टायम जिले के 4 वार्डों (कुरुपंथारा, मंजूर, कल्लूपुरायक्कल और वेलूर) में मुर्गियों और बटेरों में वायरस की पुष्टि हुई है.

सरकार का 'एक्शन प्लान'

संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार ने SOP (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) लागू कर दिए हैं. संक्रमित क्षेत्र के 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी पक्षियों को मारने का आदेश दिया गया है. साथ ही साथ प्रभावित इलाकों के 10 किलोमीटर के दायरे में अंडे, मांस और पोल्ट्री उत्पादों की बिक्री और परिवहन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है. इसके अलावा रैपिड रिस्पॉन्स टीमें घर-घर जाकर पक्षियों की जांच कर रही हैं और खेतों को डिसइंफेक्ट (कीटाणुमुक्त) किया जा रहा है.

क्या इंसानों को है खतरा?

बर्ड फ्लू मुख्य रूप से पक्षियों की बीमारी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने सुरक्षा के लिहाज से निर्देश जारी किए हैं. इंसानों में इसका संक्रमण बहुत दुर्लभ है, इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है. बीमार या मरे हुए पक्षियों को सीधे हाथ से न छुएं. यदि कहीं पक्षियों की असामान्य मौत दिखे, तो तुरंत पशुपालन विभाग को सूचित करें.

ये भी पढ़ें:- कौन हैं आरती साहू, जिनके एक 'फ्लाइंग किस' पर मच गया हंगामा, अब जेल जाने की क्यों आई नौबत?

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bird Flu In Kerala 2025, Avian Influenza Alappuzha Kottayam, Kerala Poultry Ban Christmas 2025, Bird Flu Symptoms And Safety, Culling Of Birds In Kerala Districts
Get App for Better Experience
Install Now