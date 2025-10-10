विज्ञापन
विशेष लिंक

कुछ महीने के बच्चे ने ऐसे पढ़ी ABCD, देखकर चौंक गए लोग, बोले- लगता है पिछले जन्म का पूरा ज्ञान साथ लाया है!

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक छोटा सा बच्चा पढ़ाई कर रहा है. यूजर बोले, लगता है इसकी मम्मी SSC की तैयारी कर रही थी जब पेट में था. यहां देखें वीडियो.

Read Time: 3 mins
Share
कुछ महीने के बच्चे ने ऐसे पढ़ी ABCD, देखकर चौंक गए लोग, बोले- लगता है पिछले जन्म का पूरा ज्ञान साथ लाया है!
पैदा होने के कुछ महीने बाद बच्चे ने पढ़ी ABCD, वीडियो देख चकराया दिमाग

सोशल मीडिया पर बच्चों के काफी क्यूट- क्यूट वीडियो वायरल होते हैं, वहीं उनमें से कुछ वीडियो तो ऐसे होते हैं, जिन्हें देखने के बाद हम सभी हैरान हो जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बहुत ही छोटा सा बच्चा पढ़ाई-लिखाई कर रहा है. यकीनन बच्चे को पढ़ता देख आप यकीन नहीं कर पाएंगे. 

सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में देख सकते हैं, एक छोटा बच्चा, जिसकी उम्र 1 से डेढ़ साल के आसपास लग रही है, वह ABCD को आसानी से पढ़ पा रहा है. उस छोटे बच्चे के बगल में एक और बच्चा बैठा है, जो उसे इंग्लिश के अल्फाबेट लिख कर दिखा रहा है और छोटा बच्चा लिखे गए अल्फाबेट को पढ़ रहा है.

वीडियो में देख सकते हैं कि पहले छोटा बच्चा A पढ़ता है, फिर C,O,M को पढ़ने लगता है. बच्चा काफी ध्यान से हर एक अल्फाबेट को देखता है, समझता है और फिर उसे पढ़ता है. बता दें, जहां 1 से डेढ़ साल के बच्चे आसानी से बोल नहीं पाते हैं, वहीं यह बच्चा पढ़ रहा है. जो सच में काफी अनोखी बात है.

देखें Video:


वीडियो देख लोगों ने दिए रिएक्शन

सोशल मीडिया पर बच्चे का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे 63,233 से ज्यादा लोग पसंद कर चुके हैं और लाखों में इसके व्यूज आ चुके हैं. वहीं जिन- जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा है, उन्होंने अपने रिएक्शन भी दिए हैं. एक यूजर ने लिखा, "कहीं ये खान सर का बेटा तो नहीं', दूसरे यूजर ने लिखा, 'लगता है इसकी मम्मी SSC की तैयारी कर रही थी जब पेट में था', तीसरे यूजर ने लिखा, ' बच्चे ने आज का कंपटीशन देखते हुए अभी से पढ़ना शुरू कर दिया है'. वहीं एक और अन्य यूजर ने लिखा, 'वीडियो देखने से ऐसा लग रहा है, जैसे बच्चा पिछले जन्म में सीखे गए अल्फाबेट को अभी तक नहीं भूला है'.  

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान टोल प्लाजा का सीन देख हंसी से लोटपोट हुए लोग, बोले- पहले टोल संभाल लो फिर कश्मीर मांगना!

नौकरानी ने खरीदा 60 लाख का 3BHK फ्लैट, मालकिन रह गई दंग, सिर्फ 10 लाख का लिया लोन

कमर दर्द का इलाज करने के लिए महिला ने निगल लिए 8 जिंदा मेंढक, फिर जो हुआ, जानकर उड़ जाएंगे होश


 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Cute Video Of Child, Toddler Read English Alphabets, Kids Video
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com