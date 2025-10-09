कमर दर्द का इलाज करने के लिए महिला ने निगल लिए 8 जिंदा मेंढक, फिर जो हुआ, जानकर उड़ जाएंगे होश

Woman Swallows 8 Live Frogs: एक बेहद चौंकाने वाले मामले में, 82 वर्षीय एक चीनी महिला ने आठ छोटे जीवित मेंढक निगल लिए. उसे लगा कि इससे उसकी हर्नियेटेड डिस्क के कारण होने वाला पीठ दर्द कम हो जाएगा. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट (एससीएमपी) की रिपोर्ट के अनुसार, वह एक लोक-कथा के अनुसार इलाज करवा रही थी. इस अपरंपरागत तरीके के कारण उन्हें पेट में तेज़ दर्द होने लगा. जिसके बाद झांग नाम की महिला को झेजियांग प्रांत के हांग्जो स्थित अस्पताल में भर्ती होना पड़ा.

रिपोर्ट के मुताबिक, उनके बेटे ने डॉक्टर को बताया, "मेरी मां ने आठ जीवित मेंढक खा लिए. अब तेज़ दर्द के कारण वह चल भी नहीं पा रही हैं."

पीठ दर्द से राहत के लिए निगले मेंढक

रिपोर्ट के अनुसार, यह बुज़ुर्ग महिला लंबे समय से हर्नियेटेड डिस्क की समस्या से पीड़ित थी. जब किसी ने उसे बताया कि मेंढक निगलने से उसकी पीठ के निचले हिस्से का दर्द कम हो सकता है, तो उसने अपने परिवार से उसके लिए कुछ जीवित मेंढक पकड़ने को कहा. इस अजीबोगरीब सिद्धांत पर विश्वास करना उसकी भूल थी, क्योंकि इस दावे का कोई चिकित्सीय प्रमाण नहीं है.

इस बीच, ज़िंदा मेंढक निगलने के बाद उसका पाचन तंत्र गड़बड़ हो गया और स्पार्गनम जैसे पैरासाइट उसके शरीर में घुस गए. उसे तेज़ दर्द हुआ, जिससे चलना मुश्किल हो गया. उसे हांग्जो के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया और डॉक्टरों ने उसकी शारीरिक जांच की. मेडिकल एक्सपर्ट्स ने ऑक्सीफिल कोशिकाओं में वृद्धि पाई, जो परजीवी संक्रमण और रक्त विकारों जैसी कई बीमारियों का संकेत है.

डॉक्टरों ने कुछ डिटेल टेस्ट भी किए. अस्पताल के एक डॉक्टर ने मीडिया को बताया, "मेंढक निगलने से मरीज़ का पाचन तंत्र क्षतिग्रस्त हो गया और उसके शरीर में स्पार्गनम सहित कुछ पैरासाइट मौजूद हो गए." दो हफ़्ते के इलाज के बाद, उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई.

यह भी पढ़ें: 8 घंटे बाद जॉब से लौटी मां को देखते ही नन्हे बच्चे ने किया कुछ ऐसा, Video ने हर किसी को रुला दिया

सोशल मीडिया पर छाया ‘कलयुग का कन्हैया', साधारण बालक, असाधारण प्रेम, Video मंत्रमुग्ध कर देगा

सीना छलनी कर देगा मां के त्याग का ये Video, लोगों का सूखा हलक, कमेंट बॉक्स में आया आंसुओं का सैलाब