नौकरानी ने खरीदा 60 लाख का 3BHK फ्लैट, मालकिन रह गई दंग, सिर्फ 10 लाख का लिया लोन

House Help Buys Rs 60 Lakh Flat: सपनों का घर खरीदना हर किसी सपना होता है. इसके लिए एक लेबर क्लास वाला इंसान पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी एक घर नहीं खरीद पाता है. अब नलिनी उनागर नाम की एक कंटेंट क्रिएटर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में खुलासा किया कि उनकी नौकरानी ने हाल ही में सूरत में 60 लाख रुपये का एक फ्लैट खरीदा है. एक्स पर पोस्ट में, उन्होंने कहा कि वह 'हैरान' थीं क्योंकि नौकरानी ने फर्नीचर पर 4 लाख रुपये खर्च किए और केवल 10 लाख रुपये का लोन लिया. इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर बड़ी बहस छेड़ दी और यूजर्स ने नौकरानी की समझदारी से बचत करने के लिए उनकी तारीफ कर रहे हैं,



नौकरानी ने खरीदा 60 लाख का फ्लैट



महिला ने अपने पोस्ट में लिखा, 'आज मेरी नौकरानी बहुत खुश दिख रही थी, उसने मुझे बताया कि उसने सूरत में 60 लाख रुपये का 3BHK फ्लैट खरीदा है, फर्नीचर पर 4 लाख रुपये खर्च किए हैं और केवल 10 लाख रुपये का लोन लिया है, मैं सच में हैरान रह गई, जब मैंने और पूछा, तो उसने बताया कि पास के वेलंजा गांव में उसका पहले से ही एक दो मंजिला मकान और एक दुकान है, दोनों ही किराए पर हैं, मैं तो सुनते ही शॉक्ड हो गई, अपनी पोस्ट के बाद, नलिनी ने 'स्मार्ट बचत के जादू' के बारे में बात की. उन्होंने लिखा, 'मुझे लगता है कि यह स्मार्ट बचत का जादू है, न कि अनावश्यक चीजों पर पैसा बर्बाद न करने का'.

My house help came in today looking really happy. She told me she just bought a 3BHK flat in Surat worth ₹60 lakhs, spent ₹4 lakh on furniture and took only a ₹10 lakh loan. I was honestly shocked.

When I asked more, she mentioned that she already owns a two-floor house and a… pic.twitter.com/OWAPW99F46 — Nalini Unagar (@NalinisKitchen) October 7, 2025

सोशल मीडिया पर रिएक्शन

अब इस पोस्ट पर लोग भी शॉक्ड हैं और अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. इस पोस्ट को काफी पसंद किया गया, कुछ यूजर्स ने हाउस हेल्प की तारीफ की है, तो कुछ यह जानकर हैरान रह गए कि सूरत में 60 लाख रुपये का 3BHK फ्लैट कैसे मिल सकता है. एक यूजर ने कमेंट बॉक्स में लिखा, 'तो आपको 60 लाख रुपये में 3BHK मिल गया'. एक अन्य ने कमेंट किया, 'सूरत में 60 लाख रुपये का 3BHK किसी कहानी जैसा लगता है'. एक यूज़र ने क्रिएटर से पूछा, 'आप शॉक्ड क्यों हैं? आपको तो खुश होना चाहिए कि कोई तरक्की कर रहा है? यूजर के कमेंट का जवाब देते हुए नलिनी ने लिखा, 'जाहिर है, मैं उसके लिए खुश हूं, लेकिन एक समाज के रूप में, हमने यह मानसिकता बना ली है कि ऐसी नौकरियों में लोग गरीब होते हैं, असल में, वे पैसों के मामले में ज्यादा समझदार होते हैं, हम कैफे, फोन, महंगी चीजों और यात्राओं पर खर्च करते हैं, जबकि वे समझदारी से बचत और मैनेजमेंट करते हैं'.

यह भी पढ़ें: बिहार के जयनगर से दिखीं हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां! वायरल Video देख लोगों को नहीं हो रहा यकीन

कमर दर्द का इलाज करने के लिए महिला ने निगल लिए 8 जिंदा मेंढक, फिर जो हुआ, जानकर उड़ जाएंगे होश

सीना छलनी कर देगा मां के त्याग का ये Video, लोगों का सूखा हलक, कमेंट बॉक्स में आया आंसुओं का सैलाब



