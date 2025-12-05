बच्चे ने सुनाई सत्य नारायण की कथा, किया ऐसा मंत्रोचार, हैरान रह गए लोग, यूजर्स बोले- विश्व के सबसे छोटे पंडित!

सोशल मीडिया पर दो बच्चों का एक क्यूट वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में मासूम उम्र का एक लड़का और एक लड़की है. लोगों को इस वीडियो में इन बच्चों का अंदाज भा रहा है. इसे देखने के बाद लोग अपनी-अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं. दरअसल, वीडियो में इन दोनों बच्चों को पूजा हवन करते देखा जा रहा है. बच्चों का पूजा हवन करने का वीडियो इनकी मां ने रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. आप देखेंगे कि कैसे यह मासूम बच्चा सत्यनारायण की बिल्कुल सही कथा गा रहा है. इस वीडियो को देख लोग इस बच्चे की कथा से बहुत इंप्रेस हो रहे हैं.



कथा गाते बच्चे का वीडियो वायरल

इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक लड़का और एक लड़की एक तख्त पर बैठे हैं. लड़का पंडित जी स्टाइल में सत्य नारायण की कथा गा रहा है. यह बच्चा बिल्कुल साफ-साफ सत्य नारायण की कथा पढ़ रहा है और पूजा हवन पद्धति को अच्छे से कर रहा है. इस छोटू पंडित को देख लोग बहुत खुश हो रहे हैं और वीडियो को लाइक कर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं. इस वीडियो को अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं. कमेंट्स सेक्शन लोगों की पॉजिटिव प्रतिक्रिया से भर चुका है. लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में छोटू पंडित के लिए खूब तालियां भी बजा रहे हैं.

देखें Video:



छोटू पंडित से इंप्रेस हुए लोग

इस वीडियो को 2 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है. इस पर एक यूजर ने लिखा है, 'पंडित जी हमारे यहां भी कथा करवा दीजिए'. दूसरा लिखता है, 'पूत के पांव पालने में ही दिख जाते है, कहावत को चरितार्थ करता हुआ बालक'. तीसरे ने लिखा है, 'विश्व के सबसे छोटे और नटखट पंडित जी'. चौथा लिखता है, 'लो भाई हो गया पूजा अब प्रसाद मिलेगा सब लोग लाइन से आओ'. कमेंट बॉक्स में कई लोगों ने छोटू पंडित को अपने यहां कथा करने के लिए बुलाया है. एक और लिखता है, 'बहुत बड़ा पंडित बनेगा रे तू'. अब लोग इस वीडियो पर ऐसे ही खूबसूरत कमेंट कर बच्चे की तारीफ कर रहे हैं.

