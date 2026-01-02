अनोखी है दिल्ली के CA कपल की लव स्टोरी, पत्नी की समझदारी आपका दिल छू लेगी

CA Couple love story: सोशल मीडिया पर इन दिनों दिल्ली के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कपल की लव स्टोरी जमकर वायरल हो रही है. इस वीडियो में पति-पत्नी अपने रिश्ते की शुरुआत, एक-दूसरे की आदतों और शादी को लेकर परिवार की सोच साझा करते नजर आ रहे हैं. दोनों की सादगी, समझदारी और आपसी सम्मान ने लोगों का दिल जीत लिया है.

दोस्ती से प्यार तक का सफर

वीडियो में महिला बताती हैं कि शुरुआत में उनके और उनके पति के बीच सिर्फ दोस्ती थी. दोनों ने तय किया था कि वे अच्छे दोस्त ही रहेंगे, लेकिन समय के साथ करीब डेढ़ महीने बाद उन्हें एहसास हुआ कि एक-दूसरे का साथ उन्हें अच्छा लगने लगा है. यहीं से दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई.

'एनिमल' का रणबीर कपूर बनने की जरूरत नहीं

महिला कहती हैं कि इस शादी से उनके माता-पिता बेहद खुश हैं. खासतौर पर उनके पिता की हमेशा से इच्छा थी कि उनकी बेटी की शादी किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से हो और लड़का दिल्ली का ही रहने वाला हो. ऐसे में यह रिश्ता उनके लिए सपने के सच होने जैसा था. वीडियो का सबसे दिल छू लेने वाला पल तब आता है, जब महिला गुस्से को लेकर मज़ाकिया लेकिन समझदारी भरी बात कहती हैं. वह कहती हैं कि गुस्सा हर किसी को आता है, लेकिन इसके लिए एनिमल फिल्म के रणबीर कपूर बनने की जरूरत नहीं होती. उनकी यह बात सोशल मीडिया यूजर्स को खूब पसंद आ रही है.

देखें Video:

When two CA's fall in love 😍 pic.twitter.com/IxYjMlzR7I — Dinesh Wadera (@dineshwadera) January 2, 2026

एक-दूसरे की कमियों और खूबियों को किया स्वीकार

वीडियो में पति-पत्नी दोनों ही एक-दूसरे की अच्छी और बुरी आदतों के बारे में खुलकर बात करते हैं. पति पत्नी की तारीफ करते हुए उनके खर्चों को लेकर हल्की-फुल्की नोकझोंक का जिक्र भी करता है, लेकिन अंत में दोनों एक-दूसरे की जमकर तारीफ करते नजर आते हैं. बातचीत के दौरान दोनों के चेहरों पर खुशी साफ झलकती है.

सोशल मीडिया पर प्यार बरसा

इस वीडियो को एक्स पर @dineshwadera नाम के यूजर ने शेयर किया है. कैप्शन में लिखा गया है - जब दो चार्टर्ड अकाउंटेंट को प्यार हो जाता है… खबर लिखे जाने तक वीडियो को 43 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है और लोग इस कपल पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं.

