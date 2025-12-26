विज्ञापन
बच्चों से पूछा- बड़े होकर क्या बनोगे? जवाब में बच्चों ने जो कहा, दीदी ने कभी सोचा नहीं होगा

एक वीडियो इन दिनों X पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की बच्चों से सवाल पूछने जाती है, लेकिन जवाब ऐसा मिलता है कि वह खुद ही झेंपकर वहां से चली जाती है.

बच्चे ने पूछ लिया ऐसा सवाल कि दीदी का मूड ऑफ!

सोशल मीडिया पर कब कौन सा वीडियो वायरल हो जाए, कहा नहीं जा सकता. कभी-कभी मासूम बच्चों की एक लाइन ही ऐसा धमाका कर देती है कि पूरा इंटरनेट हंसने लगता है. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों X पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की बच्चों से सवाल पूछने जाती है, लेकिन जवाब ऐसा मिलता है कि वह खुद ही झेंपकर वहां से चली जाती है.

क्या है वायरल वीडियो में?

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़की पार्क में खेल रहे कुछ बच्चों के पास जाती है और उनसे वीडियो बनाते हुए पूछती है- बड़े होकर तुम लोग क्या बनना चाहते हो? इसी बीच एक बच्चा पलटकर उससे ही सवाल कर देता है- पहले आप बताओ, आप क्या बनोगी? लड़की जवाब देती है- मैं बड़ी हो चुकी हूं. बस फिर क्या था, बच्चों ने मासूमियत से लेकिन सीधा सवाल दाग दिया, तो कुछ बनी क्यों नहीं?...

बच्चों की बात सुनते ही बदला माहौ

बच्चे यह कहते ही जोर-जोर से हंसने लगते हैं. लड़की पहले तो कुछ सेकंड तक चुप रहती है, फिर उसका चेहरा उतर जाता है और वह गुस्से में वहां से चली जाती है. यही पल लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है और इसी वजह से वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

देखें Video:

'इतना पर्सनल नहीं जाना था'

इस वीडियो को @TheBahubali_IND नाम के यूज़र ने X पर शेयर किया है. कैप्शन में लिखा गया है- इतना पर्सनल नहीं जाना था, बच्चे मन के सच्चे. दीदी डर गई… दीदी डर गई. वीडियो को अब तक 78 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है और 3 हजार से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं. वीडियो पर यूज़र्स जमकर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. किसी ने लिखा- बच्चों से सवाल पूछना भारी पड़ गया. तो किसी ने कहा- ये सवाल तो सीधे आत्मा तक चला गया. एक यूज़र ने कमेंट किया- बच्चे सच बोलते हैं, फिल्टर नहीं होता इनके पास.

यह वायरल वीडियो एक बार फिर साबित करता है कि बच्चों की मासूमियत में छुपा सच कई बार बड़ों को भी सोचने पर मजबूर कर देता है. सोशल मीडिया पर यह वीडियो न सिर्फ लोगों को हंसा रहा है, बल्कि याद दिला रहा है कि हर सवाल का जवाब पूछने से पहले खुद तैयार रहना चाहिए.

