फोटोशूट के बीच बार-बार घुस रहे थे बच्चे, गुस्से में स्टेज पर ही दूल्हे ने जड़ा थप्पड़, वायरल Video पर मचा बवाल

दूल्हे द्वारा फोटोशूट में बार-बार घुस रहे बच्चे को थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल हो रहा है. जिसे लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है. क्या दूल्हा सही था या हद पार कर गया? जानिए पूरी कहानी.

फोटोशूट के बीच बार-बार घुस रहे थे बच्चे, गुस्से में स्टेज पर ही दूल्हे ने जड़ा थप्पड़, वायरल Video पर मचा बवाल
फोटोशूट के बीच बार-बार घुस रहे बच्चों से परेशान दूल्हे ने जड़ा थप्पड़!

शादियों में फोटोशूट आजकल किसी फिल्म सेट से कम नहीं होता. दूल्हा-दुल्हन जितनी मेहनत से तैयार होते हैं, उतनी ही मेहनत से फोटोग्राफर उनके हर पल को कैद करते हैं. ऐसा ही एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें दूल्हा मेहमानों को बच्चों को काबू में रखने की चेतावनी देते दिखता है. लेकिन जब एक बच्चा बार-बार फोटो में घुसता रहा, तो दूल्हे ने गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया.

वीडियो वायरल होते ही मचा बवाल

यह वीडियो X पर शेयर किया गया, जिसे देखते ही देखते लाखों व्यूज़ मिल गए. दूल्हे के इस व्यवहार को लेकर लोगों की राय बिल्कुल दो हिस्सों में बंट गई, कुछ ने उसे सही ठहराया, तो कुछ ने इसे बेहद गलत बताया. वीडियो पर कमेंट करते हुए कई लोगों ने कहा कि शादी का फोटोशूट कम खर्चे में नहीं होता, इसलिए बच्चों को नियंत्रित रखना माता-पिता की ज़िम्मेदारी है. एक यूजर ने लिखा कि यह सिर्फ शादी नहीं, बल्कि एक महंगा फोटोशूट होता है जिसमें बार-बार दखल देना ठीक नहीं.

देखें Video:

लोग बोले- थप्पड़ मारना बेहद गलत

कई यूजर्स ने दूल्हे पर नाराज़गी जताई. उनका कहना था कि बच्चों पर हाथ उठाना किसी भी हाल में ठीक नहीं. एक कमेंट में लिखा गया कि अगर कोई इंसान मंच पर बच्चे को थप्पड़ मार सकता है, तो भविष्य में वह अपनी पत्नी के साथ भी ऐसा ही व्यवहार कर सकता है. कुछ लोगों ने यह भी पूछा कि अगर भविष्य में यही दूल्हे का बच्चा किसी शादी में ऐसा करे और उसे कोई डांटे, तो उसे कैसा लगेगा?

मामला बना बहस का मुद्दा

वीडियो पर लोगों ने अपनी-अपनी सोच रखी. कुछ के लिए दूल्हे की नाराज़गी जायज़ थी, जबकि कुछ के लिए यह व्यवहार अस्वीकार्य. इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, शादियों में बच्चों की हरकतों पर कितनी सख्ती होनी चाहिए और कब सीमाएं पार हो जाती हैं?

