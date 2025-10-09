8 घंटे बाद जॉब से लौटी मां को देखते ही नन्हे बच्चे ने किया कुछ ऐसा, Video ने हर किसी को रुला दिया

Mother-Son Emotional Video: मां दिनभर मेहनत करती है ताकि परिवार खुश रहे. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने इस सच्चाई को फिर से जीवंत कर दिया है. इस वीडियो में एक महिला अपनी 8 घंटे की लंबी शिफ्ट खत्म कर घर लौटती है और जैसे ही दरवाज़ा खोलती है - उसका नन्हा बच्चा उसे देखकर रोने लग जाता है. यह पल इतना भावुक है कि देखने वालों की आंखें नम हो जाती हैं.

मासूम की मासूमियत ने छू लिया दिल

वीडियो में आप देख सकते हैं कि जैसे ही मां घर के अंदर एंट्री करती है, कमरे में सोफे पर छोटा बच्चा बैठा है, जो अपनी मां को देखते ही भावुक हो जाता है. मासूम की आंखों में आंसू भर जाते हैं. फिर मां जैसे ही उसके करीब जाती है, पहले तो वो उसे देखकर खुशी से नज़रे छिपाने लगता है फिर मां की ओर देखने लगता है और मां भी बिना देर किए अपने दिल के टुकड़े को गोद में उठाकर उसे अपने सीने से लगा लेती है. मां की थकान एक पल में जैसे गायब हो जाती है. लोगों का कहना है कि ये वीडियो हर कामकाजी मां के दिल को छू जाने वाला है, क्योंकि उसमें मां-बेटे के उस बंधन की सच्ची झलक दिखती है जो शब्दों से परे है.

देखें Video:

सोशल मीडिया पर उमड़ा प्यार

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर (@shiwaniofficial_) नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो को अबतक 11 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और 62 हज़ार से ज्यादा बार इसे लाइक किया चुका है. वीडियो वायरल होते ही इंटरनेट पर भावनाओं की लहर दौड़ गई. कमेंट सेक्शन में लोगों ने लिखा - “इस पल की कीमत कोई नहीं लगा सकता.” दूसरे ने लिखा, “हर मां के लिए सबसे बड़ी सैलरी उसके बच्चे की मुस्कान है.” तीसरे यूजर ने लिखा- “थकान मिटाने का सबसे प्यारा तरीका.”

हर मां-बेटे के रिश्ते की कहानी

यह वीडियो सिर्फ एक मां-बेटे की कहानी नहीं है, बल्कि हर उस महिला की झलक है जो अपने परिवार के लिए मेहनत करती है और बदले में बस एक मुस्कुराहट चाहती है. इस पल ने दिखा दिया कि मां का प्यार किसी भी थकान या तकलीफ से बड़ा होता है.

यह भी पढ़ें: कचरे से बनाई खाना पकाने की गैस! राजस्थान के किसान का जुगाड़ देख हैरान हो रहे लोग, दे रहे इनोवेशन की मिसाल

एमपी की महिला कलेक्टर को मिली अनोखी विदाई! पालकी में बैठाकर सहकर्मियों ने किया सम्मान, Video हुआ वायरल

सोशल मीडिया पर छाया ‘कलयुग का कन्हैया', साधारण बालक, असाधारण प्रेम, Video मंत्रमुग्ध कर देगा