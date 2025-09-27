छोटी बच्ची ने प्यारी सी आवाज़ में गाया 'तड़पाओगे तड़पा लो', क्यूटनेस ने जीता लोगों का दिल, रुक नहीं रही तारीफ

सोशल मीडिया आने के बाद बच्चे टैलेंट में बड़े-बड़ों के उस्ताद बन गए हैं. उनसे गाना गवा लो, डांस करा लो और एक्टिंग करने में तो उनका कोई मुकाबला नहीं है. जैसे बोल दो वैसा करके दिखा देते हैं, यह बस नाम के बच्चे हैं, अंदर से नटखट शैतान हैं और हुनर में इनके आगे कोई टिकता नहीं हैं. अब इस बच्ची को ही लीजिए. जुबान लड़खड़ा रही है, लेकिन कॉन्फिडेंस इधर से उधर नहीं हुआ है. यह 3 से 4 साल की बच्ची तकरीबन 65 साल पुरानी फिल्म बरखा का गाना तड़पाओगे..तड़पा लो को अपने अंदाज में गा रही है और इसने अपने क्यूट अंदाज से लोगों का दिल जीत लिया है. सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो पर बच्ची पर लोग प्यार लुटा रहे हैं.



इस वीडियो में यह बच्ची सॉन्ग तड़पाओगे.. तड़पा लो.. पर लिप सिंक कर रही है. उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन बराबर है, लेकिन तड़पा लो.. की जगह तड़पालम बोल रही है और उसका यही क्यूट अंदाज उसके रील के वायरल होने की वजह बना है. लोग भी तड़पालम शब्द पर खूब हंस रहे हैं. इस वीडियो को 16 लाख से ज्यादा लाइक मिल चुके हैं और 1 करोड़ 89 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं. अब लोग इस क्यूट सी बच्ची के इस वीडियो पर क्या कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं आइए देखते हैं. इस वीडियो का कमेंट बॉक्स लोगों के लाफिंग इमोजी से भी भर चुका है.

लोगों को भाया बच्ची का अंदाज (Users shower on Cute Girl)

बच्ची के इस क्यूट अंदाज पर एक यूजर ने लिखा है, 'यार यह कितनी ऑसम है'. दूसरा यूजर लिखता है, 'तड़पा लो...तड़पालम, कितना क्यूट है यह'. तीसरे यूजर ने लिखा है, 'यह कितनी क्यूट बेबी है'. चौथे यूजर ने लिखा है, 'इस बच्ची की कितनी प्यारी आवाज और मुस्कान है'. इस बच्ची के वीडियो पर लोग ऐसे ही प्यार लुटा रहे हैं. बता दें, इस बच्ची ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर गानों पर लिप सिंक के ऐसे कई क्यूट वीडियो शेयर किए हुए हैं. इंस्टाग्राम पर इसके 57 हजार फॉलोअर्स हैं.

