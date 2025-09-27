विज्ञापन
विशेष लिंक

छोटी बच्ची ने प्यारी सी आवाज़ में गाया 'तड़पाओगे तड़पा लो', क्यूटनेस ने जीता लोगों का दिल, रुक नहीं रही तारीफ

यह 3 से 4 साल की बच्ची तकरीबन 65 साल पुरानी फिल्म बरखा का गाना तड़पाओगे..तड़पा लो को अपने अंदाज में गा रही है और इसने अपने क्यूट अंदाज से लोगों का दिल जीत लिया है.

Read Time: 3 mins
Share
छोटी बच्ची ने प्यारी सी आवाज़ में गाया 'तड़पाओगे तड़पा लो', क्यूटनेस ने जीता लोगों का दिल, रुक नहीं रही तारीफ
छोटी बच्ची ने गाया ये ट्रेंडिंग सॉन्ग, देख लोग बोले- इससे क्यूट कुछ नहीं

सोशल मीडिया आने के बाद बच्चे टैलेंट में बड़े-बड़ों के उस्ताद बन गए हैं. उनसे गाना गवा लो, डांस करा लो और एक्टिंग करने में तो उनका कोई मुकाबला नहीं है. जैसे बोल दो वैसा करके दिखा देते हैं, यह बस नाम के बच्चे हैं, अंदर से नटखट शैतान हैं और हुनर में इनके आगे कोई टिकता  नहीं हैं. अब इस बच्ची को ही लीजिए. जुबान लड़खड़ा रही है, लेकिन कॉन्फिडेंस इधर से उधर नहीं हुआ है. यह 3 से 4 साल की बच्ची तकरीबन 65 साल पुरानी फिल्म बरखा का गाना तड़पाओगे..तड़पा लो को अपने अंदाज में गा रही है और इसने अपने क्यूट अंदाज से लोगों का दिल जीत लिया है. सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो पर बच्ची पर लोग प्यार लुटा रहे हैं.

क्यूट बेबी का वायरल वीडियो (Cute Girl Viral Video)

इस वीडियो में यह बच्ची सॉन्ग तड़पाओगे.. तड़पा लो.. पर लिप सिंक कर रही है. उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन बराबर है, लेकिन तड़पा लो.. की जगह तड़पालम बोल रही है और उसका यही क्यूट अंदाज उसके रील के वायरल होने की वजह बना है. लोग भी तड़पालम शब्द पर खूब हंस रहे हैं. इस वीडियो को 16 लाख से ज्यादा लाइक मिल चुके हैं और 1 करोड़ 89 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं. अब लोग इस क्यूट सी बच्ची के इस वीडियो पर क्या कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं आइए देखते हैं. इस वीडियो का कमेंट बॉक्स लोगों के लाफिंग इमोजी से भी भर चुका  है.

देखें Video:
 

लोगों को भाया बच्ची का अंदाज (Users shower on Cute Girl)

बच्ची के इस क्यूट अंदाज पर एक यूजर ने लिखा है, 'यार यह कितनी ऑसम है'. दूसरा यूजर लिखता है, 'तड़पा लो...तड़पालम, कितना क्यूट है यह'. तीसरे यूजर ने लिखा है, 'यह कितनी क्यूट बेबी है'. चौथे यूजर ने लिखा है, 'इस बच्ची की कितनी प्यारी आवाज और मुस्कान है'. इस बच्ची के वीडियो पर लोग ऐसे ही प्यार लुटा रहे हैं. बता दें, इस बच्ची ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर गानों पर लिप सिंक के ऐसे कई क्यूट वीडियो शेयर किए हुए हैं. इंस्टाग्राम पर इसके 57 हजार फॉलोअर्स हैं.

यह भी पढ़ें: पेड़ पर चढ़े चीते ने पानी में लगाई छलांग, फिर विशाल मगरमच्छ को जबड़े में दबाकर निकला बाहर, Video दिल दहला देगा

कार चला रहा था शख्स, तभी साथ बैठी पत्नी ने बच्ची को दिया जन्म, एक पैर ब्रेक पर रखकर करवाई डिलीवरी

दोस्तों की तस्वीर हाथ में लेकर शख्स ने झूमकर किया Digital गरबा, वायरल Video देख यूजर्स बोले- मेरी फोटो ले जाओ


 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Cute Girl Video, Girl Video, Little Girl Sings Tadpaoge Tadpa Lo
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com