IND vs NZ ODI Series: टीम इंडिया का चयन आज; पंत पर तलवार, सरफ़राज़- शमी और ईशान किशन को लेकर धड़कनें तेज़

India Squad for ODI Series vs New Zealand: अगले महीने शुरू होने वाले टी-20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया को न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ 3 वनडे और 5 टी-20 मैच की सीरीज़ खेलनी है. न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ टी-20 और टी-20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का एलान किया जा चुका है जिसमें टेस्ट और वनडे के कप्तान शुभमन गिल जगह नहीं बना पाये. अब न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ 3 वनडे की सीरीज़ के लिए टीम इंडिया का एलान होना है जहां फ़ैन्स और एक्सपर्ट्स सरप्राइज़ की भी उम्मीद कर रहे हैं.

वाइट बॉल क्रिकेट में भारत का दबदबा कायम है. टीम इंडिया ने पिछली सीरीज़ में दक्षिण अफ़्रीका जैसी मज़बूत टीम को 2-1 से शिकस्त दी. भारत 2027 के वर्ल्ड कप के लिए तैयार हो रहा है. ऐसे में टीम इंडिया में एक-दो खिलाड़ियों से ज़्यादा बदलाव की गुंजाइश नहीं दिखती.

ईशान किशन के फिर गये हैं दिन!

ईशान किशन ने लंबे समय बाद टीम मैनेजमेंट और चयनकर्ताओं का भरोसा जीतकर टी-20 वर्ल्ड कप में वापसी की है. सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट के फ़ाइनल में शतकीय पारी खेलकर झारखंड को ऐतिहासिक जीत दिलाने वाले कप्तान ईशान किशन की वनडे में वापसी भी बहुत मुमकिन दिख रही है.

वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले ईशान किशन विजय हज़ारे में भी चमकते दिखे हैं. उन्होंने अपनी आख़िरी दो पारियों में हरियाणा और कर्नाटक के ख़िलाफ़ शतकीय पारियां भी खेली हैं.

सरफ़राज़- मो. शमी को मिल सकता है मौक़ा?

पूर्व भारतीय कप्तान और पूर्व मुख्य चयनकर्ता दिलीप वेंगसारकर ने सरफ़राज़ ख़ान के टीम में जगह नहीं मिल पाने को लेकर हैरानी जताई है. टाइम्स ऑफ़ इंडिया को दिये एक बयान में उन्होंने कहा, “मुझे हैरानी है कि सरफ़राज़ का चयन टीम इंडिया के किसी फॉर्मैट में कैसे नहीं हो पा रहा है. मैंने उन्हें (देवदत्त) पडिक्कल के साथ धर्मशाला में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ एक अहम सेशन में बैटिंग करते देखा. उन्होंने शानदार खेल दिखाया था, अच्छी पार्टनरशिप की और टीम इंडिया को टेस्ट में जीत भी दिलाई.”

सरफ़राज़ ने न्यूज़ीलैंड के खिलाफ़ 2024 में वानखेड़े स्टेडियम में अपना आख़िरी टेस्ट मैच खेला था. लेकिन उस मैच में उनका बल्ला नहीं बोला. लेकिन विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी में वो शानदार फॉर्म में दिख रहे हैं. सरफराज़ ख़ान ने विजय हजारे ट्रॉफी के अफने आख़िरी मैच में में गोवा के ख़िलाफ़ 75 गेंदों पर 157 रन की तूफ़ानी पारी खेली (9 चौके, 14 छक्के). पिछली पांच पारियों में उनके नाम 3 अर्धशतक और एक शतक है.

मो. शमी मैदान के बाहर से लगातार मुख्य चयनकर्ता के लिए संदेश भेज रहे हैं. लिस्ट-A की पिछली सभी चार पारियों में उन्होंने विकेट ज़रूर लिए हैं. पिछली चार पारियों में उन्होंने 8 विकेट झटके हैं. लेकिन क्या चयनकर्ता 35 साल के मो. शमी को वर्ल्ड कप टीम में भी रोल अदा करते देख रहे हैं? ये बड़ा सवाल है और अगर टीम में उनका चयन होता है तो शमी के लिए नये साल का तोहफ़ा साबित हो सकता है.

पंत पर तलवार

बेहद टैलेंटेड ऋषभ पंत ने इंजरी के बाद जितना अपने कमबैक से सबको हैरान किया है, उतना ही उन्होंने कई बार अपने ख़राब शॉट सेलेक्शन से भी सबको हैरान किया है. ख़ासकर गुवाहाटी टेस्ट में उनके शॉट सेलेक्शन को लेकर चयनकर्ता और टीम मैनेजमेंट के ख़फ़ा होने की ख़बरें भी आईं. पंत को फिर भी मौक़ा मिलता है तो जल्दी ही उन्हें खुद को फिर से साबित भी करना होगा.

पिछले 7-8 सालों में पंत जितने हुनरमंद विकेटकीपर-बैटर ने सिर्फ़ 31 वनडे खेले हैं, जिनमें उनके नाम 35.5 के औसत से 1 शतक और 5 अर्द्धशतकीय पारियां हैं.

फिर आया ROKO का मौसम

न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ वनडे सीरीज़ में वडोदरा (11 जनवरी), राजकोट (14 जनवरी) और इंदौर (18 जनवरी) में जब भारतीय टीम कीवी टीम से टकराएगी तो फ़ैन्स एक बार फिर विराट कोहली के 84 शतकों से आगे की गिनती जारी रखेंगे.

ऑस्ट्रेलिया में मैन ऑफ़ द सीरीज़ का ख़िताब जीतने वाले रोहित शर्मा से भी आतिशी पारी की उम्मीद रहेगी. ऐसे में क्या टीम इंडिया में बड़े बदलाव की उम्मीद की जा सकती है.

संभावित टीम: 1.शुभमन गिल (कप्तान) 2. रोहित शर्मा 3. विराट कोहली 4. ऋतुराज गायकवाड़ 5. केएल राहुल 6.ईशान किशन (विकेटकीपर) 7. रविंद्र जडेजा 8. वाशिंगटन सुंदर 9. कुलदीप यादव 10. मो. सिराज 11. हर्षित राणा 12. यशस्वी जायसवाल 13. प्रसिद्ध कृष्णा 14. सरफ़राज़ ख़ान/ ऋषभ पंत 15. शिवम दुबे

2026 में भारत के वनडे मैचों के साथ सीरीज़-