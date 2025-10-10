पाकिस्तान टोल प्लाजा का सीन देख हंसी से लोटपोट हुए लोग, बोले- पहले टोल संभाल लो फिर कश्मीर मांगना!

भारत में पाकिस्तान को ट्रोल करने का कोई मौका नहीं छोड़ा जाता है. सोशल मीडिया आने के बाद तो लोगों ने पाकिस्तान के विकास का बैंड बजा रखा है. पाकिस्तान से आए दिन वायरल हो रहे वीडियो को देखने के बाद लोग जमकर इसका लुत्फ उठाते हैं. कहते हैं पाकिस्तान भारत से विकास में 50 साल पीछे है, जो वायरल वीडियो को देखने के बाद कहीं ना कहीं सही लगता है, लेकिन दूसरी तरफ लोग यह भी कहते हैं कि भारत, चीन से 50 साल पीछे है. खैर, जो भी हो, लेकिन पाकिस्तान से आए इस नए वीडियो को देखने के बाद आपको खूब हंसी आने वाली है. सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो ने लोगों को हंसने पर मजबूर कर दिया है.



टोल नाके पर नई टेक्नोलॉजी (Pakistan Toll Tax Viral Video)

सोशल मीडिया पर वायरल दावा किया जा रहा है कि यह पाकिस्तान का है. इसमें आप देखेंगे कि सफेद रंग का पठानी पहने टोल नाके पर बैठा एक शख्स गाड़ियों के टोल टैक्स भरने के बाद बैरियर को पैर से उठाकर उन्हें जाने दे रहा है. इस वीडियो को देखने के बाद कहा जा सकता है यह देश विकास के मामले में वाकई में बहुत पीछे है. खैर, इस वायरल वीडियो पर लोग भी अपने मजेदार प्रतिक्रिया दे रहे हैं. इस वीडियो को 15 हजार से ज्यादा लोगों ने लाइक कर दिया है और कमेंट बॉक्स लाफिंग इमोजी से भर चुका है.

देखें Video:



जनता के फनी कमेंट्स (Pakistan Viral Video)

टोल नाके से आए इस मजेदार वीडियो पर एक यूजर ने लिखा है, 'एआई भी इनका मुकाबला नहीं कर सकता है'. दूसरा यूजर लिखता है, 'ऐसे लोगों को कश्मीर चाहिए'. तीसरा यूजर लिखता है, 'वाह क्या टेक्नोलॉजी है, यह लोग फ्यूचर में जी रहे हैं'. एक और लिखता है, 'कितने बुरे दिन आ गए कि इंडिया के विकास की तुलना पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से करनी पड़ती है'. अब लोग इस वीडियो पर ऐसे ही फनी कमेंट्स पोस्ट कर वीडियो का लुत्फ उठा रहे हैं.

यह भी पढ़ें: नौकरानी ने खरीदा 60 लाख का 3BHK फ्लैट, मालकिन रह गई दंग, सिर्फ 10 लाख का लिया लोन

बिहार के जयनगर से दिखीं हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां! वायरल Video देख लोगों को नहीं हो रहा यकीन

8 घंटे बाद जॉब से लौटी मां को देखते ही नन्हे बच्चे ने किया कुछ ऐसा, Video ने हर किसी को रुला दिया



