PAN-Aadhaar Link: डेडलाइन खत्म! कहीं आपका पैन इनएक्टिव तो नहीं हुआ? तुरंत चेक करें स्टेटस, ये रहा सबसे आसान तरीका

नया साल शुरू होते ही करोड़ों पैन कार्ड होल्डर्स के मन में एक ही सवाल है कि कहीं उनका PAN कार्ड इनएक्टिव तो नहीं हो गया. वजह साफ है. पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख (PAN-Aadhar Linking Deadline) 31 दिसंबर 2025 थी ,जो कि बीत चुकी है. सरकार की तरफ से अभी तक इस डेडलाइन को आगे बढ़ाने का कोई ऐलान नहीं हुआ है. ऐसे में जिन लोगों ने समय पर पैन और आधार लिंक (PAN Aadhaar Link Status) नहीं कराया है उनका पैन कार्ड इनऑपरेटिव (Inoperative) यानी अब काम न करने वाला हो सकता है.

अगर आप भी इस लिस्ट में हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है. आप घर बैठे कुछ मिनट में ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि आपका PAN active है या inactive. यहां हम आपको इसका सबसे आसान तरीका बताने जा रहे हैं..

31 दिसंबर की डेडलाइन के बाद PAN स्टेटस चेक करना जरूरी

इनकम टैक्स विभाग के नियम के मुताबिक, अगर PAN और Aadhaar तय समय तक लिंक नहीं होते हैं तो PAN कार्ड इनऑपरेटिव यानी inactive हो जाता है. इसका सीधा मतलब है कि PAN का इस्तेमाल रोजमर्रा के कई जरूरी कामों में नहीं किया जा सकता. क्योंकि 31 दिसंबर की तारीख निकल चुकी है और सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं दी गई है इसलिए हर PAN होल्डर के लिए यह जानना जरूरी हो गया है कि उसका PAN अभी भी चालू है या नहीं.

PAN inactive होने पर हो सकती हैं कई दिक्कतें

अगर आपका PAN इनएक्टिव हो गया है तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे और न ही टैक्स रिफंड मिल पाएगा.

बैंक या डीमैट अकाउंट खोलने में परेशानी होगी. बड़े अमाउंट की खरीदारी में भी PAN काम नहीं आएगा.

डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े कई काम अटक सकते हैं.

बैंक या पोस्ट ऑफिस में कैश जमा करना या कैश में बैंक ड्राफ्ट बनवाना भी मुश्किल हो सकता है.

सरकार की कई सेवाओं जैसे पासपोर्ट बनवाने या सब्सिडी लेने में भी दिक्कत आ सकती है.

इतना ही नहीं अगर आपका पुराना PAN कार्ड खो जाए या खराब हो जाए तो नया PAN बनवाना भी आसान नहीं रहेगा क्योंकि आधार नंबर देना जरूरी होता है.

PAN active है या inactive, यह कैसे चेक करें?

PAN कार्ड का स्टेटस चेक करना बहुत आसान है और इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है. बस आपके पास PAN नंबर और वही मोबाइल नंबर होना चाहिए जो PAN से जुड़ा हुआ है.

सबसे पहले इनकम टैक्स की ऑफिशियल ई फाइलिंग वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.

वेबसाइट के होम पेज पर Quick Links सेक्शन में Verify PAN Status का ऑप्शन दिखेगा. इस पर क्लिक करें.

अब एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना PAN नंबर नाम जन्म तारीख और मोबाइल नंबर भरना होगा.

ध्यान रखें कि वही मोबाइल नंबर डालें जो PAN के साथ रजिस्टर्ड है.

डिटेल भरने के बाद Continue पर क्लिक करें.

इसके बाद आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा. OTP डालकर Validate पर क्लिक करें.

इसके तुरंत बाद स्क्रीन पर आपके पैन कार्ड का पूरा स्टेटस (PAN Card Status) दिख जाएगा. यहां साफ लिखा होगा कि आपका PAN active है या inactive है.

नया साल शुरू होते ही टैक्स और फाइनेंस से जुड़े कई काम सामने आते हैं. अगर इस समय PAN inactive निकलता है तो आगे चलकर बड़ी परेशानी हो सकती है. इसलिए बेहतर यही है कि आज ही अपना PAN स्टेटस चेक कर लें ताकि समय रहते जरूरी कदम उठाए जा सकें.

अगर आपने अभी तक PAN और Aadhaar लिंक नहीं कराया है तो सबसे पहले यह देखें कि आपका PAN active है या नहीं. पैन कार्ड स्टेटस (PAN active or inactive status) चेक करना आज की तारीख में हर आम आदमी के लिए काम की बात बन गई है. इसमें सिर्फ कुछ मिनट लगते हैं लेकिन इससे आप बड़ी परेशानी से बच सकते हैं.