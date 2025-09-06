विज्ञापन
बच्चे को गोद में लेकर ऑटो चलाता दिखा ड्राइवर, पिता का संघर्ष देख पसीज उठा लोगों का दिल, Video भावुक कर देगा

यह क्लिप बेंगलुरु की एक महिला रिथु (@rithuuuuuu._) ने इंस्टाग्राम पर शेयर की और जल्द ही वायरल हो गई. वीडियो के कैप्शन में लिखा है: "वह कमाने के लिए गाड़ी चलाता है, लेकिन वह अपने लिए वही ढोता है जिसके लिए वह जीता है."

बच्चे को गोद में लेकर ऑटो चलाता दिखा ड्राइवर

बेंगलुरु के एक ऑटो ड्राइवर का वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है, इस वीडियो में वह अपने बच्चे को गोद में लिए शहर की व्यस्त सड़कों पर ऑटो चलाते हुए दिखाई दे रहा है. काम के साथ-साथ बच्चे को संभालते इस ऑटो ड्राइवर का वीडियो देख लोगों का दिल पसीज उठा है.

वीडियो में आप देख सकते हैं कि ड्राइवर अपने बच्चे को गोद में लिए भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर ऑटो चलाता हुआ दिखाई दे रहा है. यह पल लोगों को मंत्रमुग्ध कर रहा है और लोग इस पिता के समर्पण की सराहना कर रहे हैं.

देखें Video:

कमेंट सेक्शन भावुक प्रतिक्रियाओं से भर गया है. एक यूज़र ने कहा, "आपको सफलता ही सफलता मिले," दूसरे ने कहा, "मेरे पिताजी भी ऐसे ही ऑटो चलाते थे. आपकी बहुत याद आती है, पापा." कुछ लोगों ने ड्राइवर के दृढ़ संकल्प की तारीफ करते हुए कहा, "एक शख्स अपने परिवार को चलाने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता," और "आपको बहुत शक्ति मिले! सुपर डैड." बहुत से यूजर्स ने दिल वाला इमोजी शेयर किया.

