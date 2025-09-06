गन्ने का जूस निकालने की ऐसी टेक्निक नहीं देखी होगी! हैरान रह गए लोग, बोले- इससे ज्यादा शुद्ध कहीं नहीं मिलेगा

आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, इसका बड़ा उदाहरण सामने आया है. सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को देखने के बाद आपका भी सिर चकरा जाएगा. यहां एक फैमिली को गन्ने का रस निकालने के लिए एक निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करते देखा जा रहा है. जहां एक तरफ दुनिया में गन्ने का रस निकालने समेत जरूरत की चीजों के लिए बड़ी-बड़ी मशीनों का आविष्कार हो गया है, वहां इस फैमिली ने साधनों के आभाव में कैसे गन्ने का जूस निकाला है, देखने में बहुत ही मजेदार है. इस वीडियो में ब्लैक प्रजाति की एक आदिवासी फैमिली अपने लिए गन्ने का जूस निकालती दिख रही है.

गन्ने का जूस निकालने की टेक्निक (Sugarcane Juice Desi Technique )

इस वीडियो में आप देखेंगे कि पेड़ से कुछ डंडों को बांधा गया है. एक महिला अपनी बच्ची के साथ गन्ने को इधर से उधर कर रही है और शख्स डंडे पर बैठकर ऊपर-नीचे हो रहा है और जिससे गन्ने पर दबाव पड़ने से उसका रस निकल रहा है. गन्ने का जूस निकालने की यह टेक्निक भले ही बहुत हार्डवर्किंग हो, लेकिन देखने में उतना ही मजेदार भी है. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस खूब फनी कमेंट्स भी पोस्ट कर रहे हैं. इस वीडियो पर 1 लाख 50 हजार से ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं और कमेंट बॉक्स लोगों के कमेंट्स से भर चुका है. कई तो इस वीडियो को देखकर शॉक्ड भी हो रहे हैं.

देखें Video:

लोगों को भाया जूस निकालने का तरीका (Sugarcane Juice Viral Video)

गन्ने का जूस निकालने की इस टेक्निक पर एक यूजर ने लिखा है, 'हार्ड वर्क से निकला हुआ शुद्ध ताजा मिठास से भरपूर गन्ने का रस पियो और जियो'. दूसरा यूजर लिखता है, 'इससे ज्यादा शुद्ध गन्ने का रस कहीं नहीं मिलेगा'. तीसरे ने लिखा है, 'प्योर देशी तरीका जूस निकालने का'. चौथे ने लिखा है, 'गन्ने के जूस का बड़ा गिलास 20 रुपये का'. वहीं कई यूजर्स ने कमेंट बॉक्स में लाफिंग और तालियों वाले इमोजी भी पोस्ट किये हैं और कुछ यूजर्स ऐसे भी हैं, जो इस वीडियो पर भद्दे कमेंट्स भी कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को गन्ने का जूस निकालने का यह तरीका खूब भाया है.

