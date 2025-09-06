जान बचाकर भाग रहा था हिरण का झुंड, तभी झाड़ी से निकला टाइगर, पीछे से ऐसे दबोचा, पलभर में हो गया खेला

सोशल मीडिया पर शेर, चीता और बाघ के हमलों के वीडियो अक्सर वायरल होते रहते हैं. ये सभी जानवर इतने खतरनाक हैं कि इनका नाम सुनकर ही लोग सहम जाते हैं, तो सोचिए जब ये किसी पर हमला करते हैं तो उसका बच पाना तो नामुमकिन ही होता है. कई बार तो ऐसे वीडियो हमारे रोंगटे खड़े कर देते हैं. ऐसा ही एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. इस वीडियो में एक टाइगर को हिरण का शिकार करते हुए दिखाया गया है. पलक झपकते ही टाइगर ने हिरण का जो हाल किया वो देखकर कोई भी सहम जाएगा.

वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि टाइगर की आहट पाते ही हिरण का झुंड वहां से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है. तभी अचानक झाड़ियों के बीच से एक टाइगर निकलता है और एक हिरण के ऊपर हमला कर देता है. टाइगर, हिरण की गर्दन पकड़कर बड़ी मजबूती से उसे दबोचकर नीचे गिरा देता है और फिर उसका शिकार करने में जुट जाता है. हिरण अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार टाइगर उसे मौत के घाट उतार देता है.

देखें Video:

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर (@travel.kannadiga) नाम के पेज से शेयर किया गया है. वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है- बाघ, हिरण का शिकार कर रहा है… इस वीडियो को अबतक 11 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और 36 हज़ार से ज्यादा लोग इस वीडियो को लाइक कर चुके हैं. लोग वीडियो पर ढेरों कमेंट भी कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- ओह, क्या पल है, अद्भुत ढंग से कैद किया गया. दूसरे यूजर ने लिखा- देखना और फोटो खींचना मुश्किल. तीसरे यूजर ने लिखा- पहली बार कैमरामैन ने अच्छा काम किया.

