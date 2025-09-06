एयरपोर्ट पर खो गया शख्स का फोन, दुबई पुलिस ने अगली ही फ्लाइट से चेन्नई भेजा मोबाइल, पोस्ट में की तारीफ

चेन्नई (Chennai) के एक डिजिटल क्रिएटर (Digital Creator) ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे दुबई पुलिस (Dubai Police) ने उनका खोया हुआ फ़ोन कुछ ही दिनों में मुफ़्त में उन्हें लौटा दिया. वीडियो में यूट्यूबर मदन गौरी (@madangowri) ने बताया कि एक हफ़्ते पहले दुबई एयरपोर्ट (Dubai Airport) पर उनका फ़ोन खो गया था.

उन्होंने कहा, "दुबई एयरपोर्ट पर मेरा फ़ोन खो गया. मैंने फ्लाइट में चढ़ने के बाद एयर होस्टेस को बताया. उसने कहा, 'चिंता मत करो,' और मुझे उन्हें मेल करने को कहा. मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि फ़ोन वापस मिलेगा, फिर भी मैंने मेल कर दिया." उन्होंने आगे कहा, "उन्होंने फ़ोन और पहचान चिह्नों का विवरण मांगा. मुझे हैरानी हुई कि उन्होंने फ़ोन ढूंढ लिया और जब मैंने पुष्टि की, कि यह मेरा ही है, तो उन्होंने अगली फ्लाइट से फ़ोन मुझे वापस भेज दिया."

देखें Video:

गौरी ने आभार व्यक्त करते हुए कैप्शन में लिखा: "दुबई पुलिस और कोई भुगतान नहीं, सच्ची सराहना." इस बीच, सोशल मीडिया यूज़र्स ने अधिकारियों की तारीफ़ करते हुए कहा: "यह दुबई की सबसे अच्छी बात है. दुबई में कोई चिंता नहीं. अगर आप इसे खो देते हैं, तो दुबई पुलिस इसे वापस लाएगी."

एक अन्य यूज़र ने भी ऐसा ही अनुभव साझा किया: "दुबई से चेन्नई जाते समय टर्मिनल 3 पर मेरा लैपटॉप बैग खो गया. मैंने ईमेल के ज़रिए शिकायत दर्ज कराई. तीन दिनों के अंदर, चेन्नई एयरपोर्ट पर मुझे बैग मिल गया. @dubaiairports और @emirates की सर्विस की गुणवत्ता बेमिसाल है." बाकी लोगों ने भी कमेंट में दुबई पुलिस को बेस्ट बताया.

