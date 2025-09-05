विज्ञापन
ये आराम का मामला है... ड्राइवर ने ऑटो में फिट की गेमिंग चेयर, वायरल फोटो से मचा हल्ला, लोग बोले- असंभव

ऑटो से जुड़ी ये मजेदार तस्वीर बेंगलुरु से आई है, जहां एक ड्राइवर ने अपने बैठने के लिए ऑटो में गेमिंग चेयर फिट कर ली है. ऑटो के अंदर की यह तस्वीर वायरल हुई तो लोगों की ना सिर्फ हंसी छूटी बल्कि खुद को ठगा-ठगा सा भी फील करने लगे हैं.

ड्राइवर ने ऑटो में फिट की गेमिंग चेयर, वायरल फोटो से मचा इंटरनेट पर हल्ला

भारत में जुगाड़ की कमी नही हैं, अगर भारतीयों का बस चले तो वो हवाई जहाज में भी जुगाड़ फिट कर दें और क्या पता कर भी रखा हो, हमें और आपको पता थोड़ी ना चलेगा. खैर, हवाई जहाज तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन देश में ऑटो रिक्शा का हाल ऐसा है कि उसे ड्राइवर एक दुल्हन की तरह सजाकर रखते हैं. मानों या ना मानों ट्रेन के बाद अगर किसी वाहन में सफर का मजा है, तो वो ऑटो ही है, क्योंकि इसमें बजने वाले 90 के दशक के कुमार सानू के गाने दिल को चीरने का काम करते हैं. अब ऑटो रिक्शा से जुड़ी एक ऐसी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे है, जिसे देखने के बाद आप कैरी मिनाटी की तरह बोल पड़ेंगे असंभव.

ऑटो रिक्शा में लगी गेमिंग चेयर (Bengaluru auto driver fits gaming chair)

दरअसल, ऑटो से जुड़ी ये मजेदार तस्वीर बेंगलुरु से आई है, जहां एक ड्राइवर ने अपने बैठने के लिए ऑटो में गेमिंग चेयर फिट कर ली है. अब जब सोशल मीडिया पर ऑटो के अंदर की यह तस्वीर वायरल हुई तो लोगों की ना सिर्फ हंसी छूटी बल्कि खुद को ठगा-ठगा सा भी फील करने लगे हैं. कई ऐसे भी हैं, जो ड्राइवर की इस हिम्मत की दाद दे रहे हैं. एक्स हैंडल पर नरसिम्हा कंदुरी नामक शख्स ने यह ऑटो के अंदर की यह मजेदार तस्वीर शेयर कर लिखा है, 'खुद को बहुत खुशनसीब मान रहा हूं कि एक ऐसे ऑटो की सवारी की'. देखते ही देखते यह पोस्ट वायरल हो गया और इसमें दिख रही तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ऑटो ड्राइवर ने अपनी सपाट सीट की जगह एक गेमिंग चेयर लगा रखी है.

लोगों ने किए ऐसे-ऐसे कमेंट्स (Bengaluru auto rikshaw gaming chair )

अब ऑटो के अंदर से आई इस मजेदार तस्वीर पर लोग क्या कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं आइए जानते हैं. इस पर एक ने लिखा है, हर्मन मिलर ऑटो रिक्शा एडिशन से मुझे बताएं कि आप बेंगलुरु में हैं, बिना यह बताए कि आप बेंगलुरु में हैं'. दूसरा लिखता है, 'मेरे ड्राइवर के पास गेमिंग चेयर थी, मैंने उससे कहा कि ट्रैफिक में यूट्यूब देखने के लिए एक पोर्टेबल मॉनिटर लगा दे'. तीसरा लिखता है, यह आराम का मामला है'. कुछ लोगों ने इस इनोवेशन की सराहना की और इसे ड्राइवर का 'अपनी पीठ की देखभाल' करने का मजेदार तरीका बताया.

इससे पहले बेंगलुरु की एक महिला ने आईआईएम-बैंगलोर की जैकेट पहने एक ऑटो ड्राइवर के साथ अपनी मुलाकात साझा की थी. पूछने पर उसे पता चला कि वह ड्राइवर आईआईएम-बैंगलोर के हॉस्टल मेस में पार्ट-टाइम काम भी करता था, और छात्रों ने उसे सम्मान के रूप में वह जैकेट तोहफे में दी थी. इस कहानी ने भी सोशल मीडिया यूजर्स का दिल जीत लिया था.

Bengaluru Auto Driver, Auto Driver Viral Story, Gaming Chair
