बच्चों के साथ बैठी बाघिन का Video बना रहा था शख्स, देखते ही गुस्से से गुर्राई, नहीं हटा तो कर दिया अटैक

वीडियो में आप देख सकते है कि बाघिन अपने दो शावकों के साथ बैठी है. उसकी नज़रें कैमरा मैन पर टिकी हैं. उसे ऐसा महसूस होता है कि शायद शख्स उसके बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है.

आजकल सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे बहुत से वीडियो देखने को मिलते हैं, जिनमें जंगली जानवरों को पिंजरे में कैद करके घर में पालतू जानवरों की तरह रखते हुए दिखाया जाता है. लोग ऐसा समझते हैं कि अगर जंगली जानवरों को कैद कर लिया जाए तो वो उनके इशारों पर ही करतब करेगा! लेकिन, ऐसा बिलकुल भी नहीं है. सोशल मीडिया पर ऐसा ही कुछ दिखाने वाला एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक बाघिन अपने बच्चों की रक्षा के लिए कैमरामैन पर अटैक कर देती है. वैसे शायद ये वीडियो इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल करते हुए आपने देख लिया हो, अगर नहीं देखा अब देख लीजिए.

वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते है कि बाघिन अपने दो शावकों के साथ बैठी है. उसकी नज़रें कैमरा मैन पर टिकी हैं. उसे ऐसा महसूस होता है कि शायद शख्स उसके बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है. तभी वह सुरक्षात्मक हो जाती है और ज़ोरदार गुर्राहट के साथ मुंह खोलती है. जब कैमरा मैन पीछे नहीं हटता, तो वह अचानक उस पर अटैक कर देती है. इस पर शख्स घबरा जाता है. हालांकि, बाद में पता चलता है कि बाघिन अपने बच्चों के साथ पिंजरे में कैद थी.

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @nouman.hassan1 नाम के यूजर ने शेयर किया है. वीडियो को अबतक 1 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है और 6 लाख से ज्यादा लोगों ने इसे लाइक किया है. यूजर्स कमेंट करके जानवरों के साथ छेड़छाड़ न करने की सलाह दे रहे हैं. वहीं कुछ का कहना था कि बाघिन तो बस अपने बच्चों की रक्षा कर रही थी. एक यूजर ने लिखा- सिर्फ वीडियो बनाने के लिए लोग जानवरों को परेशान करते हैं.

