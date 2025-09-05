बच्चों के साथ बैठी बाघिन का Video बना रहा था शख्स, देखते ही गुस्से से गुर्राई, नहीं हटा तो कर दिया अटैक

आजकल सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे बहुत से वीडियो देखने को मिलते हैं, जिनमें जंगली जानवरों को पिंजरे में कैद करके घर में पालतू जानवरों की तरह रखते हुए दिखाया जाता है. लोग ऐसा समझते हैं कि अगर जंगली जानवरों को कैद कर लिया जाए तो वो उनके इशारों पर ही करतब करेगा! लेकिन, ऐसा बिलकुल भी नहीं है. सोशल मीडिया पर ऐसा ही कुछ दिखाने वाला एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक बाघिन अपने बच्चों की रक्षा के लिए कैमरामैन पर अटैक कर देती है. वैसे शायद ये वीडियो इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल करते हुए आपने देख लिया हो, अगर नहीं देखा अब देख लीजिए.

अमेरिकी शख्स ने सुरीले अंदाज़ में गाई ठुमरी "आज खेलो श्याम संग होरी", आवाज़ सुन मंत्रमुग्ध हुए लोग

वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते है कि बाघिन अपने दो शावकों के साथ बैठी है. उसकी नज़रें कैमरा मैन पर टिकी हैं. उसे ऐसा महसूस होता है कि शायद शख्स उसके बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है. तभी वह सुरक्षात्मक हो जाती है और ज़ोरदार गुर्राहट के साथ मुंह खोलती है. जब कैमरा मैन पीछे नहीं हटता, तो वह अचानक उस पर अटैक कर देती है. इस पर शख्स घबरा जाता है. हालांकि, बाद में पता चलता है कि बाघिन अपने बच्चों के साथ पिंजरे में कैद थी.

देखें Video:

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @nouman.hassan1 नाम के यूजर ने शेयर किया है. वीडियो को अबतक 1 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है और 6 लाख से ज्यादा लोगों ने इसे लाइक किया है. यूजर्स कमेंट करके जानवरों के साथ छेड़छाड़ न करने की सलाह दे रहे हैं. वहीं कुछ का कहना था कि बाघिन तो बस अपने बच्चों की रक्षा कर रही थी. एक यूजर ने लिखा- सिर्फ वीडियो बनाने के लिए लोग जानवरों को परेशान करते हैं.

यह भी पढ़ें: बेटे ने बनाया पापा के जेल जाने का व्लॉग, कैमरे में कैद किया पूरा सफर, Video पर कमेंट्स पढ़ नहीं रुकेगी हंसी

बारिश में भीगते हुए बच्चे ने किया अक्षय कुमार के गाने पर डांस, मूव्स देख हैरान रह गए लोग, बोले- नैचुरल डांसर

चलती सड़क पर हुआ भयानक एक्सीडेंट, बाइक संग हवा में उड़ा शख्स, वायरल Video देख लोगों की थम गईं सांसें



