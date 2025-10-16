विज्ञापन
इस दीवाली आया नया पटाखा, मार्केट में आई पत्थर-पानी वाली फायर गन, हर कोई पूछ रहा, आखिर ये मिलेगी कहां?

दिवाली पर लोग तरह-तरह के पटाखे खरीदकर लाते हैं और खुशी-खुशी अपने परिवार के साथ उन्हें फोड़ते हैं. इस बार मार्किट में पत्थर-पानी वाली फायर गन आई है, जो आपके दिवाली के जश्न को दोगुना कर देगी.

दिवाली पर होगा बड़ा धमाका, मार्केट में आई पत्थर-पानी वाली अनोखी फायर गन

Diwali special Fire Gun: दिवाली का त्योहार अब ज्यादा दूर नहीं है. आगामी 20 अक्टूबर को देशभर में दिवाली का जश्न मनाया जाएगा. इस मौके पर हर घर दीयों से जगमगाएगा और लोग अपने रिश्तेदारों का मुंह मीठा कराएंगे. इसी के साथ पूजा-पाठ करने के बाद लोग अपने-अपने घरों के बाहर पटाखे जलाते भी नजर आएंगे. क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखे जलाने की भी अनुमति दे दी है. दिवाली पर लोग तरह-तरह के पटाखे खरीदकर लाते हैं और खुशी-खुशी अपने परिवार के साथ उन्हें फोड़ते हैं. इस बार मार्किट में पत्थर-पानी वाली फायर गन आई है, जो आपके दिवाली के जश्न को दोगुना कर देगी. सोशल मीडिया पर इस फायर गन के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं.

देखें Video:
 

दिवाली वाली फायर गन 

इन वायरल वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे एक महिला और पुरुष पीवीसी पाइप से बनी फायर गन बेच रहे हैं. पुरुष-महिला दोनों ही बारी-बारी से इस फायर गन को चलाकर दिखा रहे हैं. इस फायर गन में सबसे पहले एक कागज में लिपटा एक बारूद पत्थर डालते हैं और उसके बाद पाइप में थोड़ा पानी डालते हैं और आखिर में गन के पीछे लगे गैस लाइटर जैसे हैंडल को दबाते हैं और फिर गन के अगले हिस्से से पटाखा फूटता है, जिससे जोर के धमाके की आवाज आती है. इस दिवाली अगर आप इस फायर गन को ट्राई करने जा रहे हैं, तो बहुत सावधानी के साथ इस्तेमाल करना, क्योंकि पटाखे के प्रेशर से यह पाइप फट भी सकता है. इस फायर गन पर लोगों के क्या कमेंट्स आ रहे हैं चलिए जानते हैं.

लोगों ने दिए ऐसे रिएक्शन 

इस फायर गन पर कई लोगों ने चिंता जाहिर की है और कमेंट बॉक्स में लिखा है कि यह खतरे से खाली नहीं है. कईयों ने कहा कि इस बार वह ग्रीन दिवाली सेलिब्रेट करेंगे. एक यूजर ने पूछा है, 'यह गन मुझे कहां मिलेगी? दूसरा यूजर लिखता है, 'भाई मुझे ये ऑनलाइन डिलीवर कर दो'. तीसरे यूजर ने लिखा है, 'अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते हैं, तू क्या है'. कईयों ने इस फायर गन की चुटकी ली है और कईयों ने इसका गन का मजाक भी बनाया है. इस वीडियो को 47 हजार से ज्यादा लोगों ने लाइक कर दिया है और यह वीडियो सोशल मीडिया पर छा गया है.

