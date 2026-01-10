विज्ञापन
VIDEO: आखिरी ओवर का रोमांच, हारी हुई बाजी को नादिन डी क्लर्क ने कुछ इस तरह RCB की झोली में डाल दिया

Nadine de Klerk, MI Women vs RCB Women: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर महिला क्रिकेट टीम की स्टार ऑलराउंडर नादिन डी क्लर्क ने आखिरी ओवर में 18 रन बनाते हुए अपनी टीम को शानदार जीत दिलाई है.

Nadine de Klerk
  • महिला प्रीमियर लीग 2026 का पहला मैच मुंबई इंडियंस महिला और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर महिला टीम के बीच खेला गया
  • रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 155 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए आखिरी ओवर में रोमांचक जीत हासिल की
  • नादिन डी क्लर्क ने अंतिम ओवर में दो छक्के और दो चौका लगाकर टीम की जीत सुनिश्चित की
Nadine de Klerk, MI Women vs RCB Women: महिला प्रीमियर लीग 2026 का पहला मुकाबला बीते शुक्रवार (नौ जनवरी) को मुंबई इंडियंस महिला क्रिकेट और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर महिला क्रिकेट टीम के बीच डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला गया. जहां रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम रोमांचक मुकाबले में बाजी मारने में कामयाब रही. विपक्षी टीम की तरफ से जीत के लिए मिले 155 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए आरसीबी की टीम को आखिरी ओवर में 18 रनों की जरूरत थी. मुंबई की तरफ से आखिरी ओवर की जिम्मेदारी नैट सिवर-ब्रंट ने उठाई. वहीं बल्लेबाजी के लिए उनके सामने नादिन डी क्लर्क तैयार थीं. शुरुआती दो गेंदों में तो वह कुछ नहीं कर पाईं. मगर इसके बाद आखिरी के चार गेंदों पर उन्होंने जो किया. उसे देख हर कोई हैरान रह गया.

क्लर्क ने ब्रंट के आखिरी ओवर की तीसरी गेंद पर पहले लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक खूबसूरत छक्का लगाया. इसके बाद अगली ही गेंद पर स्क्वायर के पीछे से एक चौका भी जड़ दिया. वह यहीं नहीं रुकी. उन्होंने पांचवीं गेंद पर भी जोरदार तरीके से बल्ला घुमाया और गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर छक्के के लिए भेज दिया. अब टीम को आखिरी गेंद पर जीत के लिए दो रनों की दरकार थी. हर कोई देखना चाहता था कि विजयश्री यहां किसके पाले में जाती है. नादिन ने आरसीबी के फैंस को निराश नहीं किया और आखिरी गेंद पर चौका लगाते हुए टीम को जीत दिला दी.

मैच जिताऊ प्रदर्शन के लिए नादिन डी क्लर्क बनी 'प्लेयर ऑफ द मैच'

मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच जिताऊ प्रदर्शन के लिए नादिन डी क्लर्क को 'प्लेयर ऑफ द मैच' के अवॉर्ड से नवाजा गया. 25 वर्षीय नादिन ने पहले गेंदबाजी के दौरान चार सफलता प्राप्त की. उसके बाद बल्लेबाजी के दौरान उन्होंने विकट परिस्थितियों में 44 गेंद में 63 रनों की नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली. जिसके बदौलत आरसीबी की टीम सीजन की अपनी पहली सफलता हासिल करने में कामयाब रही.

