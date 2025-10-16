विज्ञापन
पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई...बर्थडे पर बेटी की हरकतें देख लोगों को आया पिता पर तरस, बोले- क्या मजबूरी रही होगी

वीडियो में एक प्यारी बेटी अपने पिता के आगे-पीछे चक्कर लगाते हुए गाने पर लिपसिंग करती नजर आ रही हैं. पिता शांत खड़े हैं और बेटी के गाने और डांस पर उनकी प्रतिक्रिया देखने लायक है.

पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई...बर्थडे पर बेटी की हरकतें देख लोगों को आया पिता पर तरस, बोले- क्या मजबूरी रही होगी
बेटी ने पापा से लिपट कर किया ऐसा डांस देख छूट जाएगी हंसी

Daughter Weird Dance infront of Father: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो इन दिनों काफी तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो को अब तक 48 हजार से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं और यह हर उम्र के दर्शकों के लिए मनोरंजन और इमोशन से भरा हुआ है. वीडियो में एक बेटी अपने पिता के आगे-पीछे चक्कर लगाते हुए गाने पर लिपसिंग करती नजर आ रही हैं. वह ऐसे-ऐसे एक्सप्रेशन्स दे रही है कि देखने वालों की हंसी छूट जाए. पिता शांत खड़े हैं और बेटी के गाने और डांस पर उनकी प्रतिक्रिया देखने लायक है.

बेटी का आकर्षक अंदाज

वीडियो में बेटी ने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी है और सिर पर टियारा लगाया है जिसमें लाइट्स जल रही हैं. उनके इस देसी अंदाज ने दर्शकों का ध्यान खींचा और वीडियो को वायरल होने में मदद की. हालांकि बेटी के एक्सप्रेशन्स सोशल मीडिया पर लोगों को ज्यादा ही फिल्मी लग रहे हैं और लोग जमकर मजे ले रहे हैं. यह वीडियो इंस्टाग्राम यूजर संगीता राजभर (@d.sangita.raj164) ने शेयर किया है. संगीता के इंस्टाग्राम पर 47.9 हजार फॉलोअर्स हैं और वह अक्सर इसी तरह के दिलचस्प और इमोशनल वीडियो शेयर करती रहती हैं.

 यूजर्स के मजेदार और इमोशनल रिएक्शन

वीडियो पर इंस्टा यूजर्स ने जमकर कमेंट किए. लोगों के इन रिएक्शन को पढ़कर आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे. एक यूजर ने लिखा, 'मेरे पापा तो कनपटी लाल कर देते मेरी.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'गाना बहुत ही इमोशनल था. मैंने बड़ी हिम्मत करके हंस-हंस के देखा.' एक और यूजर ने लिखा, 'पापा भी वही सोच रहे हैं, बड़ी क्यों हो गई.' वहीं, एक और यूजर ने लिखा, 'आखिर, क्या मजबूरी रही होगी इनकी, जिसने भी इनको डांस के लिए उकसाया उसको बहुत पाप लगेगा.'

