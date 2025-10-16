वृंदावन में झाड़ू लगाने वाले भइया ने गाया राधा रानी का प्यारा भजन, लोगों के दिल को छू गई सुरीली आवाज़ - Video

Vrindavan Sweeper sings Radha Rani bhajan: वृंदावन की गलियों में भक्ति और प्रेम की खुशबू हर ओर फैली रहती है. इसी पवित्र नगरी से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर सबका दिल जीत लिया है. वीडियो में झाड़ू लगाने वाले एक भईया “नाम मेरी राधा रानी का” भजन गा रहे हैं. उनकी सादगी भरी आवाज़ ने हर सुनने वाले को भावुक कर दिया है.

सादगी में छिपी भक्ति की गहराई

वीडियो में दिखाई देने वाले यह शख्स कोई मशहूर गायक नहीं, बल्कि वृंदावन की गलियों में सफाई करने वाले एक साधारण भईया हैं. लेकिन उनकी आवाज़ में इतनी सच्चाई और श्रद्धा है कि लोग कहते नहीं थक रहे - “भक्ति का मतलब यही है!” वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि स्वीपर भईया झाड़ू लगा रहे हैं और साथ-साथ अपनी सुरीली आवाज़ में राधा रानी का भजन भी गा रहे हैं.

देखें Video:

“ये आवाज़ दिल को छू गई”

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर (@gopal_shreeji) नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो को 14 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और 1 लाख 92 हजार से ज्यादा बार लाइक किया जा चुका है. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लाखों बार देखा जा चुका है, और कमेंट सेक्शन में लोग उन्हें “भक्त रस का सच्चा गायक” बता रहे हैं. इंटरनेट यूज़र्स ने वीडियो पर ढेरों प्यारे कमेंट किए. किसी ने लिखा “ऐसी भक्ति अब बहुत कम दिखती है”, तो किसी ने कहा “राधा रानी का नाम लेने वाला खुद धन्य है.” कई यूज़र्स ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि यह सिर्फ एक गाना नहीं, बल्कि आत्मा को शांति देने वाला भजन है.

भक्ति की नगरी से निकला अनमोल सुर

वृंदावन, जहां हर दीवार पर राधा-कृष्ण का नाम गूंजता है, वहीं से यह आवाज़ आई है जिसने साबित कर दिया कि सच्ची भक्ति किसी मंच की मोहताज नहीं होती. यह वीडियो न सिर्फ संगीत प्रेमियों को बल्कि हर उस शख्स को छू गया जिसने कभी भक्ति का अर्थ महसूस किया हो. “नाम मेरी राधा रानी का” भजन सिर्फ एक गाना नहीं, बल्कि उस सादगी और आस्था का प्रतीक है जो आज भी वृंदावन की गलियों में जीवित है.

यह भी पढ़ें: कंपनी ने दिवाली पर दिया ऐसा सरप्राइज गिफ्ट, वायरल Video देखते ही अपना दुख बयां करने लगे कॉर्पोरेट वाले!

पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई...बर्थडे पर बेटी की हरकतें देख लोगों को आया पिता पर तरस, बोले- क्या मजबूरी रही होगी

कर्मचारी ने मांगी छुट्टी तो मैनेजर की Poor English की खुली पोल, लिखी ऐसी बात, वायरल चैट पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी