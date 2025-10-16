विज्ञापन
विशेष लिंक

वृंदावन में झाड़ू लगाने वाले भइया ने गाया राधा रानी का प्यारा भजन, लोगों के दिल को छू गई सुरीली आवाज़ - Video

वृंदावन में झाड़ू लगाने वाले भईया का “नाम मेरी राधा रानी का” भजन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. उनकी सादगी और भक्ति से भरी आवाज़ ने लोगों के दिलों को छू लिया.

Read Time: 3 mins
Share
वृंदावन में झाड़ू लगाने वाले भइया ने गाया राधा रानी का प्यारा भजन, लोगों के दिल को छू गई सुरीली आवाज़ - Video
वृंदावन में झाड़ू लगाने वाले भइया ने गाया राधा रानी का प्यारा भजन

Vrindavan Sweeper sings Radha Rani bhajan: वृंदावन की गलियों में भक्ति और प्रेम की खुशबू हर ओर फैली रहती है. इसी पवित्र नगरी से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर सबका दिल जीत लिया है. वीडियो में झाड़ू लगाने वाले एक भईया “नाम मेरी राधा रानी का” भजन गा रहे हैं. उनकी सादगी भरी आवाज़ ने हर सुनने वाले को भावुक कर दिया है.

सादगी में छिपी भक्ति की गहराई

वीडियो में दिखाई देने वाले यह शख्स कोई मशहूर गायक नहीं, बल्कि वृंदावन की गलियों में सफाई करने वाले एक साधारण भईया हैं. लेकिन उनकी आवाज़ में इतनी सच्चाई और श्रद्धा है कि लोग कहते नहीं थक रहे - “भक्ति का मतलब यही है!” वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि स्वीपर भईया झाड़ू लगा रहे हैं और साथ-साथ अपनी सुरीली आवाज़ में राधा रानी का भजन भी गा रहे हैं. 

देखें Video:

“ये आवाज़ दिल को छू गई”

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर (@gopal_shreeji) नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो को 14 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और 1 लाख 92 हजार से ज्यादा बार लाइक किया जा चुका है. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लाखों बार देखा जा चुका है, और कमेंट सेक्शन में लोग उन्हें “भक्त रस का सच्चा गायक” बता रहे हैं. इंटरनेट यूज़र्स ने वीडियो पर ढेरों प्यारे कमेंट किए. किसी ने लिखा “ऐसी भक्ति अब बहुत कम दिखती है”, तो किसी ने कहा “राधा रानी का नाम लेने वाला खुद धन्य है.” कई यूज़र्स ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि यह सिर्फ एक गाना नहीं, बल्कि आत्मा को शांति देने वाला भजन है.

भक्ति की नगरी से निकला अनमोल सुर

वृंदावन, जहां हर दीवार पर राधा-कृष्ण का नाम गूंजता है, वहीं से यह आवाज़ आई है जिसने साबित कर दिया कि सच्ची भक्ति किसी मंच की मोहताज नहीं होती. यह वीडियो न सिर्फ संगीत प्रेमियों को बल्कि हर उस शख्स को छू गया जिसने कभी भक्ति का अर्थ महसूस किया हो. “नाम मेरी राधा रानी का” भजन सिर्फ एक गाना नहीं, बल्कि उस सादगी और आस्था का प्रतीक है जो आज भी वृंदावन की गलियों में जीवित है.

यह भी पढ़ें: कंपनी ने दिवाली पर दिया ऐसा सरप्राइज गिफ्ट, वायरल Video देखते ही अपना दुख बयां करने लगे कॉर्पोरेट वाले!

पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई...बर्थडे पर बेटी की हरकतें देख लोगों को आया पिता पर तरस, बोले- क्या मजबूरी रही होगी

कर्मचारी ने मांगी छुट्टी तो मैनेजर की Poor English की खुली पोल, लिखी ऐसी बात, वायरल चैट पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Viral Video, Vrindavan Sweeper Singing Video, Vrindavan Reels
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com