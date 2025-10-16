विज्ञापन
कंपनी ने दिवाली पर दिया ऐसा सरप्राइज गिफ्ट, वायरल Video देखते ही अपना दुख बयां करने लगे कॉर्पोरेट वाले!

एक कॉर्पोरेट कंपनी का दिया गया गिफ्ट अपने कर्मचारियों को सरप्राइज तो कर ही रहा है, साथ ही सोशल मीडिया पर भी तारीफें बटोर रहा है. इस कंपनी ने दीवाली का ऐसा गिफ्ट दिया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

कॉर्पोरेट कंपनी का दीवाली गिफ्ट हुआ वायरल

Diwali Gift for Corporate Employee: त्योहारों का मौसम आते ही देशभर की कंपनियां अपने कर्मचारियों को खुश करने में जुट जाती हैं. कहीं बोनस दिया जाता है, तो कहीं दीवाली गिफ्ट से कर्मचारियों के चेहरों पर मुस्कान बिखेरी जाती है. लेकिन इस बार एक कॉर्पोरेट कंपनी का दिया गया गिफ्ट अपने कर्मचारियों को सरप्राइज तो कर ही रहा है, साथ ही सोशल मीडिया पर भी तारीफें बटोर रहा है. इस कंपनी ने दीवाली का ऐसा गिफ्ट दिया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

वायरल वीडियो में दिखा ‘सरप्राइज' गिफ्ट

वायरल हो रहा यह वीडियो किसी कॉर्पोरेट कंपनी का लग रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि सभी कर्मचारियों की सीट पर लाइन से गिफ्ट पैक किए हुए ट्रॉली बैग रखे हुए हैं. कंपनी ने अपने सभी कर्मचारियो के सीट पर दीवाली गिफ्ट सरप्राइज के तौर पर रख दिया है. इसके अलावा एक साथ में एक मिठाई का बॉक्स भी है. वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि सुबह कर्मचारियों के आने से पहले उनकी सीट पर गिफ्ट रख दिया है. जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग एक-दूसरे को जमकर शेयर भी कर रहे हैं. 

देखें Video:

सोन पापड़ी कोने में रो रही है...

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @itsmeee_arushi नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो के कैप्शन में लिखा है- सोन पापड़ी कोने में रो रही है... इस वीडियो को अबतक 1 करोड़ 98 लाख  से ज्यादा बार देखा जा चुका है और 5 लाख से ज्यादा बार लाइक किया जा चुका है. इस वीडियो को देखने के बाद यूजर्स अपना दुख भी शेयर कर रहे हैं. क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ऑफिस में दिवाली पर कोई गिफ्ट ही नहीं दिया और जिनको दिया गया है, उनका कहना है कि इससे अच्छा होता कि देते ही नहीं.

कर्मचारियों का दर्द और कॉर्पोरेट सच्चाई

वहीं इस वायरल वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया पर हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर किस कंपनी ने अपने कर्मचारियों को ऐसा गिफ्ट दिया है? एक यूजर ने लिखा- हमारी कंपनी ने तो लेऑफ किया है. दूसरे यूजर ने लिखा- भाई, बस कंपनी का नाम बता दे, अब तो ज्वॉइन करके ही रहूंगा. तीसरे ने लिखा- वैकेंसी हो तो बताओ यार. फिलहाल इस वीडियो को देखने के बाद क्या आप भी अपनी कंपनी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, तो कमेंट करके बताइए.

