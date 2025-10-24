विज्ञापन
हर घर की कहानी...आरती के समय अलग ही सुर लगा रहे थे पापा, मां-बेटी का रिएक्शन देख छूटी लोगों की हंसी

Diwali viral moments: लक्ष्मी जी की आरती के दौरान पापा की अनोखी ट्यून और मम्मी-बेटी की रिएक्शन ने सोशल मीडिया को लोटपोट कर दिया. हर घर का relatable दीवाली मोमेंट अब इंटरनेट पर छा गया है.

आरती के समय पापा ने पकड़ी अपनी ही धुन, मम्मी ने दिया ऐसा जबरदस्त रिएक्शन, हो गया वायरल

Indian family viral reel: दीवाली की पूजा वैसे तो श्रद्धा और शांति का पल होती है, लेकिन इस बार एक परिवार का आरती करते हुए का मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि, कैसे पूरा परिवार मां लक्ष्मी जी की आरती करने बैठा है. इस बीच मां के हाथ में थाली है और पापा मोबाइल पर आरती के बोल देखते हुए पूरी श्रद्धा से गा रहे हैं, पर उनकी ट्यून कुछ ज़्यादा ही अलग निकल जाती है. इस वीडियो को देखने के बाद आपके चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कान खिल उठेगी.

मां-बेटी का रिएक्शन (Diwali viral moments)

वीडियो में आगे आप देखेंगे कि पापा का ये तरीका देखकर पहले तो मां एक पल को ठिठकती हैं, फिर उनकी नज़र पापा पर ही टिकी रह जाती है. चेहरे पर वो एक्सप्रेशन कि 'ये कौन-सी रागिनी चल रही है भई?' और उधर पापा का ये अंदाज देखकर बेटी अपनी हंसी रोके नहीं रोक पाती...बस हाथ से मुंह ढककर हंसती रहती है.

यहां देखें वीडियो

लोगों का रिएक्शन हुआ वायरल (Diwali pooja funny video)

बस यही पल इंटरनेट पर छा गया. वीडियो पर लोग लिख रहे हैं, हर घर में एक पापा होते हैं जो अपनी धुन में आरती करते हैं. दूसरे यूजर ने लिखा, मम्मी का रिएक्शन तो सोने पे सुहागा है. तीसरे यूजर ने लिखा, दीवाली का असली मज़ा तो ऐसे ही पलों में है. कई यूजर्स ने इसे 'The Great Indian Aarti Desync Moment' कहा है. वीडियो को अब तक लाखों व्यूज़ मिल चुके हैं.

