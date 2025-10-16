कर्मचारी ने मांगी छुट्टी तो मैनेजर की Poor English की खुली पोल, लिखी ऐसी बात, वायरल चैट पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी

अगर आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, तो एक बार को चलेगा, लेकिन अगर इंग्लिश लिखने की कोशिश कर रहे हैं और वो भी गलत, तो पक्का ट्रोल हो जाएंगे. ऐसा ही हुआ एक ऑफिस में जब एक कर्मचारी ने मैनेजर से छुट्टी मांगी और जवाब में मैनेजर ने उसे इंग्लिश में लिखकर खूब सुनाई, लेकिन मामला तब मजेदार हो गया, जब मैनेजर और कर्मचारी की इंग्लिश भाषा वाली चैट वायरल हुई. क्योंकि मैनेजर की इंग्लिश तो माशाल्लाह निकली. रेडिट पर वायरल इस पोस्ट में मैनेजर और कर्मचारी के बीच इंग्लिश में क्या और कैसे बात हुई चलिए आपको बताते हैं.
कर्मचारी और मैनेजर की चैट
कर्मचारी ने मैनेजर से इंग्लिश में हुई चैट का स्क्रीनशॉट अपने रेडिट पोस्ट में शेयर किया है और उसने इसे 'मुझे ऐसे मैनेजर का क्या करना चाहिए? टाइटल दिया है. दरअसल, कर्मचारी ने अपने ब्रांच मैनेजर से कहा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो रिपोर्ट नहीं कर पाएगा. कर्मचारी ने मैनेजर को मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन भेज छुट्टी देने की अनुमति मांगी थी. कर्मचारी ने लिखा, 'मैं देर तक बैठ और खड़ा नहीं हो सकता हूं, कृपया करके आज के लिए मुझे छुट्टी दे दें'. जब मैनेजर का बहुत देर तक कोई रिस्पांस नहीं आया तो कर्मचारी ने दोबारा मैसेज किया कि वो इस स्थिति में भी नहीं है कि मैनेज कर सके.
What should I do with this kind of Manager
byu/nanukannadiga inIndianWorkplace
मैनेजर की टूटी-फूटी इंग्लिश
इसके बाद मैनेजर का रिप्लाई आता है, जिसमें लिखा होता है, 'तुम्हें ये अनुशासन किसने सिखाया ? (Who taught you discipline?). मैनेजर ने आगे कहा, 'छुट्टी मांगते समय इस बात का ध्यान रखना, इससे दोनों दिनों की सैलरी कटेगी'. कर्मचारी ने माफी मांगते हुए कहा, 'प्लीज मेरी कंडीशन को समझिए सर, मुझे खेद है कि मैंने आपको अपनी हेल्थ कंडीशन के चलते ऑफिस ना आने के बारे में सूचित नहीं किया'. मैनेजर ने कर्मचारी की एक ना सुनी और कहा, 'आपका काम कौन करेगा? (Who will do your business?) आप अपनी जिम्मेदारी से जितना भागेंगे, उतनी ही समस्या बढ़ेंगी'. कर्मचारी ने कहा, 'सर मैं अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग रहा हूं, मैं ऑफिस लौटते ही सारा का काम निपटा दूंगा'. इस पर यूजर्स अपने-अपने रिएक्शन दे रहे हैं.
यूजर्स ने ली मैनेजर की चुटकी
अब कर्मचारी और मैनेजर की इस वायरल चैट पर लोगों ने मैनेजर की टूटी-फूटी इंग्लिश पर चुटकी ली है. एक यूजर ने लिखा है, 'कैसे-कैसे लोग मैनेजर बन जाते हैं'. दूसरे ने लिखा है, 'मैनेजर से बहस करने से अच्छा है, एचआर से कांटेक्ट करो और अपना मेडिकल सर्टिफिकेट भेज दो'. वहीं कई यूजर्स ऐसे भी हैं, जो गलत-शलत इंग्लिश में अपने कमेंट्स लिखकर मैनेजर का मजाक बना रहे हैं.
यह भी पढ़ें: 200 रुपये के दुपट्टे को शख्स ने बना दिया हजारों का, लोगों ने जमकर की कलाकारी की तारीफ, वायरल हो रहा Video
पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई...बर्थडे पर बेटी की हरकतें देख लोगों को आया पिता पर तरस, बोले- क्या मजबूरी रही होगी
दिवाली सफाई के दौरान दिखे अनोखे नजारे, कहीं पानी से धुला बेड तो कहीं दिखा निंजा लुक, Video देख नहीं रुकेगी हंसी
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं