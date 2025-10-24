विज्ञापन
पल्लू ओढ़कर 'दीदी' ने सीखाया दादाजी को 'मुर्गा' बम फोड़ने की देसी टेक्निक, देख लोग बोले- वाह दादी वाह

Diwali Viral Reel: पल्लू ओढ़कर दादाजी को 'मुर्गा छाप' बम फोड़ने की हाई टेक्निक सिखाती महिला का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. मुर्गा बम फोड़ने की देसी ट्रेनिंग का यह वीडियो अब तक लाखों बार देखा जा चुका है.

पल्लू ओढ़कर 'दीदी' ने सीखाया दादाजी को 'मुर्गा' बम फोड़ने की देसी टेक्निक, देख लोग बोले- वाह दादी वाह
महिला ने गजब का तिकड़म लगाकर दादाजी को सिखाया पटाखे फोड़ना

Murga Chhap Pataka Kaise Fode: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे. वीडियो में एक महिला सिर पर पल्लू लिए बुजुर्ग (दादाजी) शख्स को मुर्गा छाप बम फोड़ना सिखाती नजर आ रही है. दृश्य एकदम देसी मोहल्ले वाला है...जमीन पर अखबार बिछा है, महिला हाथ में चिमटा पकड़े हैं और दादा जी थोड़ा-थोड़ा डरते हुए मुर्गा बम को देख रहे हैं. वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे महिला दादाजी को 'मुर्गा छाप' बम फोड़ने की हाई टेक्निक सीखा रही है.

यहां देखें वीडियो

वीडियो में महिला बड़े ही शान से समझाती है कि, देखिए ऐसे चिमटा पकड़ें और फिर मुर्गा बम को चिमटे से दबाएं. अब दीया की लौ से हल्की चिंगारी आने पर जल्दी से इसे जलाकर नीचे फेंक दें. जैसे ही दादाजी किसी तरह हिम्मत जुटाकर बम जलाते हैं, वो पलभर में ही धमाके के साथ फूट जाता है और पीछे से महिला ठहाका लगाने लगती है. यह पूरा सीन देखकर लोग पेट पकड़कर हंस रहे हैं. वीडियो पर मजेदार कमेंट्स की बाढ़ आ गई है. कोई लिख रहा है, 'महिला तो कमांडो ट्रेनर लग रही हैं.' तो कोई बोला, 'दादाजी को तो अब अगली बार मिसाइल फोड़ना सिखाइए.'

इंस्टाग्राम पर यह वीडियो 'भाई दूज और दिवाली मूड' के बीच ट्रेंड कर रहा है. लोग इसे 'Desi Couple Goals' कहकर शेयर कर रहे हैं.

