घर बुला रहा है...रेलवे स्टेशन के बाहर लगी 1 किलोमीटर लंबी लाइन, देखिए कैसे फेस्टिव सीजन में उमड़ी भीड़

Railway Station Ke Bahar Bheed Video: फेस्टिव सीजन आते ही एक ही ख्याल सबके मन में दौड़ता है, 'घर जाना है.' दिवाली और छठ जैसे त्योहारों में घर की रौनक, अपनों की हंसी और मिट्टी की खुशबू किसी को भी खींच लाती है, लेकिन इस बार सूरत के उधना रेलवे स्टेशन पर नजारा कुछ ऐसा था कि जिसने पूरे इंटरनेट को हिला दिया. एक वीडियो सामने आया, जिसमें करीब 1 किलोमीटर लंबी लाइन में लोग ट्रेन पकड़ने के लिए खड़े थे. सूरज की धूप में, थकान के बावजूद, चेहरे पर सिर्फ एक ही उम्मीद थी...'किसी तरह घर पहुंच जाएं.'

🚨 A 1 km long queue at Surat railway station with many waiting for 10 hrs. 🙏 pic.twitter.com/58s2Wc28k6 — Indian Tech & Infra (@IndianTechGuide) October 22, 2025

वायरल हुआ वीडियो, मच गई बहस (Railway Station Ke Bahar Bheed Par Ministry Ka Jawab)

सोशल मीडिया पर यह वीडियो आग की तरह फैला। X (Twitter) पर @IndianTechGuide नाम के हैंडल ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'सूरत रेलवे स्टेशन पर 1 किलोमीटर लंबी कतार, लोग 10 घंटे तक इंतजार करते रहे.' कुछ ही घंटों में इसे 7 लाख से ज्यादा व्यूज और हजारों लाइक्स मिल गए. लोगों ने रेलवे से सवाल करने शुरू कर दिए, 'इतनी भीड़ का इंतजाम क्यों नहीं?'

IR facilitated over 36,000 passengers at Udhna Station on 19th October 2025, which is about 50% increase compared to the same day in 2024.



All passengers boarded trains by 4 PM on 19th October and reached their home next day to celebrate Diwali with their families and loved… https://t.co/GaSokBcXwB pic.twitter.com/OwsiRxKddD — Ministry of Railways (@RailMinIndia) October 23, 2025

रेल मंत्रालय का जवाब: 'हम तैयार हैं' (Udhna Railway Station Viral Video)

मामला वायरल होते ही रेलवे मिनिस्ट्री (@RailMinIndia) ने भी जवाब दिया. उन्होंने दो वीडियो शेयर करते हुए बताया कि, '19 अक्टूबर 2025 को उधना स्टेशन से 36,000 से अधिक यात्रियों ने सफर किया, जो पिछले साल की तुलना में 50% ज्यादा है.' मिनिस्ट्री ने बताया कि सभी यात्री शाम 4 बजे तक ट्रेन में सवार हो गए और दिवाली मनाने अपने घर पहुंच गए. भीड़ को कंट्रोल करने के लिए स्पेशल होल्डिंग एरिया और एक्स्ट्रा टिकट काउंटर बनाए गए हैं.

लोगों की प्रतिक्रिया: 'यही असली भारत है' (1 km queue railway crowd)

सोशल मीडिया पर यूजर्स के रिएक्शन भी दिलचस्प रहे. किसी ने लिखा, 'इतनी लंबी लाइन में भी सब शांति से खड़े हैं, यही हमारी सभ्यता है.' दूसरे ने कहा, 'जब पूरा राज्य एक साथ घर जाएगा, तो किसी भी सिस्टम के लिए ये आसान नहीं' और किसी ने लिखा, 'एक किलोमीटर लंबी लाइन और फिर भी अनुशासन..यही है असली भारत.'

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा