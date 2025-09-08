किराए पर 'गुंडे' देती है ये कंपनी, पड़ोस हो या कंपनी का बॉस, हर विवाद को 30 मिनट में कर देते हैं सॉल्व

जापान (Japan) अपनी टेक्नोलॉजी, नई-नई खोज और अजीबो-गरीब सर्विस से दुनिया को हैरानी में डालने का काम करता रहता है. इस बार जापान ने अपनी इस नई पहल से लोगों को चौंकाने का काम किया है. जापान ने बता दिया है कि ऐसे भी बिजनेस किया जा सकता है. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट (SCMP) के मुताबिक, जापान की एक कंपनी रेंटल क्वाहितो (Rental Kowaihito) ने लोगों के बीच झगड़े को सुलझाने का नया तरीका खोज निकाला है. यह कंपनी लोगों को डरावने दिखने वाले (Scary Person On Rent) या कहें किराए पर 'लीगल गुंडे' देती है. कुछ पैसों में किराए पर मिलने वाले ये डरावने लोग आपके विवाद को आधे घंटे में पूरी तरह सुलझा देंगे.

जापानी कंपनी (Japanese Company Intimidating Scary Person)

कंपनी की मानें तो, खौफनाक लोग (Scary Person) गंजे और शरीर पर बड़े-बड़े टैटू वाले होते हैं, जिन्हें देखकर सामने वाला खुद ब खुद डर जाता है. इन खौफनाक लोगों को क्लाइंट के साथ भेजा जाता है और यह महज आधे घंटे में पूरी समस्या का समाधान कर देते हैं. चाहे पड़ोस में झगड़ा हो या फिर कंपनी में कोई विवाद, ये खौफनाक लोग छोटे से छोटे और बड़े से बड़े विवाद को निपटा कर ही दम लेते हैं. कंपनी के मुताबिक, लोग इस सर्विस का फायदा पड़ोसियों को चुप कराने, ऑफिस के बदतमीज कर्मचारियों को सबक सिखाने, बेवफा पार्टनर को लाइन पर लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. इतना ही नहीं किसी कंपनी में बॉस ने आपकी सैलरी रोक ली है तो ये डरावने लोग आपकी पूरी मदद कर सकते हैं. कंपनी ने दावा किया है कि उनकी इस सर्विस में सभी चीजें कानूनी तौर पर की जाती है. साथ ही कहा कि उनके डरावने लोग कोई गैंगस्टर नहीं हैं.

कितना देना पड़ेगा चार्ज? (Japanese Company Scary Person Rent Charge)

इस तरह की सर्विस का लाभ उठाने के लिए लोगों को 30 मिनट 20 हजार येन (12 हजार रुपये) खर्च करने होंगे. 3 घंटे तक की सर्विस का चार्ज 30 हजार रुपये तक है. अगर क्लाइंट शहर से बाहर का है, तो ट्रैवलिंग का खर्च भी उठाना होगा. इस सर्विस पर लोगों के क्या रिएक्शन हैं आइए जानते हैं. इस पर एक ने लिखा है, 'यह सर्विस बहुत फायदेमंद है'. दूसरा लिखता है, 'यह सर्विस उनके लिए बढ़िया है, जिन्हें लोग कमजोर समझ कर दबाते रहते हैं'. एक और लिखता है, 'मान लो दोनों ही पार्टी ने किराए पर ऐसे डरावने लोग बुला लिए तो क्या होगा?

