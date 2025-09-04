बारिश में भीगते हुए बच्चे ने किया अक्षय कुमार के गाने पर डांस, मूव्स देख हैरान रह गए लोग, बोले- नैचुरल डांसर

Little Boy Rain Dance: फिल्म हेरा फेरी के लोकप्रिय बॉलीवुड गाने "जब भी कोई हसीना" पर बारिश में नाचते एक छोटे बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. इस क्लिप को ऋषि कश्यप (@rish_0104) ने इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए कैप्शन दिया, "बारिश में डांस करने का अलग ही मज़ा है." अपलोड होने के बाद से इसे अबतक 30 लाख से ज़्यादा बार देखा जा चुका है.

ट्रेन में पत्नी को पायल पहनाते दिखे बुजुर्ग, Video देख यूजर्स बोले- उम्र बदल सकती है लेकिन सच्चा प्यार नहीं

वीडियो में आप देख सकते हैं स्कूल यूनिफॉर्म पहने कश्यप बारिश के बीच इस हिट गाने पर बड़े ही मस्त अंदाज़ में डांस स्टेप्स करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिससे यह पल और भी शानदार लग रहा है. उनके कूल स्टेप्स और कॉन्फिडेंस से भरी एनर्जी की ऑनलाइन खूब तारीफ़ हो रही है. सोशल मीडिया यूज़र्स ने तारीफ़ें करने में ज़रा भी देर नहीं की. एक यूज़र ने कहा, "बेहतरीन मूव्स," दूसरे ने कहा, "वह कितना अच्छा डांसर है." एक यूज़र ने लिखा, "यह बच्चा गलत पीढ़ी का है," जबकि कुछ ने उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा कि उसकी प्रतिभा और कड़ी मेहनत रंग लाएगी.

देखें Video:

फिल्म हेरा फेरी का पॉपुलर ट्रैक 'जब भी कोई हसीना' मूल रूप से अक्षय कुमार द्वारा गाया गया था और इसमें उन्होंने अभिनय भी किया था. ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी बच्चे के डांस वीडियो ने इंटरनेट पर ध्यान खींचा हो. पिछले महीने एक छोटी बच्ची का वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वह अपने माता-पिता को बागी के हिट गाने छम छम के स्टेप्स सिखा रही थी.

यह भी पढ़ें: बेंगलुरु के इस कपल का एक महीने का खर्च है 5 लाख 9 हज़ार रुपये, खर्चों की पूरी लिस्ट देख लोगों के उड़े होश

सिर्फ 2 घंटे स्मार्टफोन का इस्तेमाल, स्क्रीन टाइम कम करने के लिए जापान के इस शहर में लागू होगा नया कानून

शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन!लद्दाख घूमने निकले दोस्तों ने 'छैया छैया' पर किया ऐसा डांस, YouTube ने भी की तारीफ