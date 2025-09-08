नन्हीं बिटिया ने पहली बार पहनी साड़ी, क्यूटनेस देख पापा हो गए इमोशनल, वायरल हो रहा पिता का रिएक्शन

Father Daughter Video: हम सभी जानते हैं एक पिता अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं और इसी वजह से कहा जाता है कि बेटियां तो पापा की परियां होती है. ऐसे में सोशल मीडिया पर पिता और उनकी दो बेटियों का एक प्यारा सा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाया गया है कि जब बेटियां पहली बार साड़ी पहनती है, तो पिता का क्या रिएक्शन होता है.

बेटियों ने पहली बार पहनी साड़ी, इमोशनल हुए पिता

सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पिता अपनी बालकनी में खड़े होकर फोन पर बात कर रहे हैं, तभी उनकी दो बेटियां ड्राइंग रूम में एंट्री लेती है. बता दें, दोनों बेटियों ने बहुत ही सुंदर महाराष्ट्र स्टाइल में साड़ी पहनी है, जिसे "नौवारी" कहा जाता है. दोनों अपने पिता के पास जाती है. इसके बाद जैसे ही पिता की नजर साड़ी पहनी बेटियों पर पड़ती है, वह तुरंत फोन रखते हैं और एक तक दोनों को देखते रहते हैं, फिर उन्हें गले से लगा लेते हैं और प्यार से चूमते हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि पिता, बेटियों को साड़ी में देखकर काफी इमोशनल हो रहे हैं.

देखें Video:

बता दें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को पोस्ट किया गया है, जिसके कैप्शन में लिखा, 'जब पिता अपनी बेटियों को पहली बार साड़ी में देखते हैं'.



यूजर ने वीडियो को बताया क्यूट

सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो को अब तक 474,790 से ज्यादा लाइक मिल चुके हैं और जिन - जिन लोगों ने इसे देखा है, उन्होंने अपने रिएक्शन भी दिए हैं. एक यूजर ने लिखा, 'दोनों छोटी परियां बहुत खूबसूरत लग रही हैं. पिता काफी खुशकिस्मत हैं, जिन्हें बेटियों का प्यार मिला', दूसरे यूजर ने लिखा,' बेटी को साड़ी में देखकर पिता को उनकी विदाई जरूर याद आ गई होगी', तीसरे यूजर ने लिखा, 'वाह पिता ने जैसे ही बेटियों को साड़ी में देखा, उसने फोन तुरंत काट दिया'.

