भारत निवेश के लिए जापानी कंपनियों की सबसे पसंदीदा जगह, लगातार बढ़ रहा भरोसा : सिबी जॉर्ज

भारत और जापान के बीच संबंध लगातार मजबूत होते जा रहे हैं. जापान में भारत के राजदूत सिबी जॉर्ज का कहना है कि दोनों देश एक समान सोच रखते हैं और यही वजह है कि यह रिश्ता सहज और गहरा है. उन्होंने कहा कि भारत और जापान के बीच की साझेदारी सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी और साइंस जैसे सेक्टर में भी लगातार आगे बढ़ रही है.

टोक्यो से बाहर भी बढ़ रही पहुंच

सिबी जॉर्ज ने बताया कि भारत और जापान अपने रिश्ते को सिर्फ टोक्यो तक सीमित नहीं रखना चाहते. भारत की कोशिश है कि जापान के दूसरे हिस्सों में भी अपनी पहुंच बनाए और वहां के साथ परस्पर रिश्ते को मजबूत करे. जापान भी इसी दिशा में काम कर रहा है ताकि दोनों देशों के बीच सहयोग और ज्यादा गहरा हो सके.

जापानी कंपनियों के लिए भारत सबसे पसंदीदा जगह

जापान में भारत के राजदूत ने जानकारी दी है कि इस समय भारत में करीब 1,500 जापानी कंपनियां काम कर रही हैं और हर कंपनी अपने आप में एक सफलता की कहानी है. जेट्रो (JETRO) और जेपीईसी (JPEC) के हालिया सर्वे में यह साफ हुआ है कि जापानी कंपनियां भारत को अपने बिजनेस विस्तार के लिए सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन मानती हैं.

भारत पर लगातार बढ़ रहा है जापानी कंपनियों का भरोसा

सिबी जॉर्ज ने कहा कि जापानी कंपनियों का भरोसा भारत पर लगातार बढ़ रहा है. निवेश का यह रुझान बताता है कि आने वाले समय में भारत और जापान की साझेदारी और मजबूत होगी. भारत न सिर्फ एक बड़ा बाजार है बल्कि एक भरोसेमंद साझेदार भी बन चुका है, जहां जापानी कंपनियों को अपने विस्तार का सही मौका दिखाई देता है.