शताब्दी एक्सप्रेस के हैंडसम TTE की पर्सनैलिटी देख हैरान रह गई महिला, चुपके से Video बनाकर कह दी दिल की बात

टिकट चेक करने का एक साधारण सा पल इंटरनेट पर नए जुनून बन गया है. एक एसी ट्रेन के डिब्बे, शायद वंदे भारत के डिब्बे में, दाढ़ी वाले टिकट कलेक्टर (टीसी) की एक छोटी इंस्टाग्राम रील वायरल हो गई है.

वायरल हो रहा वंदे भारत के इस TC का Video

शायद आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ हो कि ट्रेन के सफल में कोई अंजाना मिला हो और फिर ये मुलाकात सफर के दरमियान दोस्ती में बदल गई हो. लेकिन एक इंस्टाग्राम यूजर तो इससे भी आगे निकल गईं और उन्हें टीसी पर ही क्रश हो गया और खुद वीडियो शेयर कर दिल की बात भी लिख डाली. बस क्या सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गई और लोग सच में इस हैंडसम टिकट कलेक्टर को खोजने भी लग गए.

टिकट चेक करने का एक साधारण सा पल इंटरनेट पर नए जुनून बन गया है. एक एसी ट्रेन के डिब्बे, शायद वंदे भारत के डिब्बे में, दाढ़ी वाले टिकट कलेक्टर (टीसी) की एक छोटी इंस्टाग्राम रील वायरल हो गई है. क्लिप में टीसी को टिकट चेक करते हुए गलियारे से गुजरते हुए देखा जा सकता है, जबकि एक महिला उसके सामने बैठी है. खूबसूरत कद काठी वाला ये टीसी अपने काम में मग्न दिख रहा है, लेकिन शायद उसे देख डिब्बे में बैठी कई महिलाओं के दिल तेज धड़कने लगे. वीडियो शेयर करते हुए यूजर ने लिखा, "हाय, अगर ऐसा टीसी हो तो रोज़ाना ट्रेन से सफ़र करूं." वीडियो में बैकग्राउंड में कमांडो 3 के अरिजीत सिंह के गाने "अखियां मिलावांगा" चल रहा है.

यहां देखें वीडियो

वीडियो वायरल हो रहा है. कुछ यूजर्स इसे लेकर मजाक कर रहे हैं तो कुछ टीसी के लुक की तारीफ कर रहे हैं. एक दर्शक ने मज़ाक में लिखा, "टिकट फेंक दो खिड़की से फिर ये तुम्हें पकड़ के ले जाएगा."एक अन्य ने लिखा, "सरकारी नौकर है वो, बहुत सुंदर बीवी मिलेगी उसे, तुम ख़्वाब मत देखो."

कुछ यूज़र्स असल ज़िंदगी में इस स्थिति की कल्पना करने से खुद को रोक नहीं पाए. एक ने लिखा, "दूसरो के भाई, बेटे, बॉयफ्रेंड पर नज़र डालती हो लाज नहीं आती? वैसे किसी रूट की ट्रेन है ये? एक अन्य यूज़र ने लिखा, "मेरे पास टिकट नहीं है, प्लीज़ मुझे पकड़ लो." जबकि एक ने लिखा, "मैं उसे जानता हूँ, वह शादीशुदा है." वीडियो वायरल होते ही ये टीसी फेमस हो गया है और लोग इसे सोशल मीडिया पर ढूंढने लगे.

