IND U19 vs PAK U19 Final LIVE Streaming: वैभव सूर्यवंशी पाकिस्तान के खिलाफ बरपाएंगे कहर, जानें कब और कहां देख पाएंगे मैच लाइव

India U19 vs Pakistan U19 Final LIVE Telecast: भारतीय टीम रविवार को आईसीसी अकादमी में होने वाले अंडर-19 एशिया कप फाइनल में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ अपनी श्रेष्ठता साबित करते हुए रिकॉर्ड 12वां खिताब अपनी झोली में डालना चाहेगी. इस मुकाबले में फैंस की नजरें वैभव सूर्यवंशी पर होगी, जो ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान के खिलाफ फ्लॉप हुए थे. वैभव इस बड़े मौके पर आक्रमक पारी खेलना चाहेंगे.

ऐसे फाइनल तक पहुंची टीम इंडिया

आयुष म्हात्रे की अगुवाई वाली भारतीय टीम ग्रुप ए के सभी मैच जीतकर पाकिस्तान से आगे शीर्ष पर रही. पाकिस्तान को ग्रुप चरण में एकमात्र हार भारत के खिलाफ मिली थी जिसमें उसे पिछले रविवार को 90 रन से हार मिली. भारत ने शुक्रवार को सेमीफाइनल में भी यही लय बरकरार रखी और श्रीलंका को आठ विकेट से हराया. दूसरी ओर पाकिस्तान ने गत चैंपियन बांग्लादेश को हराकर फाइनल में जगह बनाई.

दो बार किया 400+ स्कोर

भारतीय बल्लेबाजों ने इस टूर्नामेंट में अभी तक दमदार प्रदर्शन किया है. टीम ने दो बार 400 से ज्यादा का स्कोर बनाया है. इस 50 ओवर के टूर्नामेंट में युवा प्रतिभाओं का उदय हुआ है जिसमें 17 साल के विकेटकीपर-बल्लेबाज अभिज्ञान कुंडू शामिल हैं.

युवा प्रतिभा वैभव सूर्यवंशी ने संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ पहले मैच में 95 गेंद में 171 रन बनाकर भारत को छह विकेट पर 433 रन के स्कोर तक पहुंचाया तो कुंडू ने मलेशिया के खिलाफ रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया. इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 125 गेंद में नाबाद 209 रन बनाए और युवा वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले पहले भारतीय बन गए.

हैदराबाद के आरोन जॉर्ज ने लगातार तीन अर्धशतक लगाकर टीम को संभाला है, उन्होंने महत्वपूर्ण मध्य ओवरों में बल्लेबाजी करते हुए 100 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट बनाए रखा है.

उन्हें बाएं हाथ के बल्लेबाज विहान मल्होत्रा ​​का भी अच्छा साथ मिला है जो श्रीलंका के खिलाफ 61 रन बनाकर नाबाद रहे थे. टीम में गहराई लाने वाले ऑलराउंडर कनिष्क चौहान हैं जिन्होंने 127 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट के साथ फिनिशर की भूमिका को फिर से परिभाषित किया है और साथ ही गेंद से सही समय पर विकेट भी लिए हैं.

फाइनल में जारी रहेगा नो हैंडशेक

सितंबर में भारत की सीनियर टीम ने एशिया कप (टी20) खिताब जीतने के दौरान पाकिस्तान को तीन बार हराया था. जूनियर टीम भी इसी चलन को जारी रखने की उम्मीद करेगी. पिछले मुकाबलों की तरह दोनों टीमों के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाने की नीति का पालन करने की उम्मीद है. पाकिस्तान 2012 में एक बार एशिया कप का चैंपियन रह चुका है और तब से वह दो बार (2013-14 और 2017) उपविजेता रहा है.

कब और कहां होगा मुकाबला

यह मुकाबला दुबई के आईसीसी अकादमी स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच 21 दिसंबर को होना है.

कितने बजे होगा शुरू

भारत-पाकिस्तान के बीच फाइनल की शुरुआत भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे होगी. मैच का टॉस 10 बजे किया जाएगा.

कहां देख पाएंगे लाइव

अंडर-19 एशिया कप मुकाबले का प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जा रहा है. सोनी स्पोर्ट्स 1 पर मैच का प्रसारण होगा. जबकि सोनीलिव एप पर मैच की लाइव स्ट्रीमिंग होगी.

ऐसी है दोनों टीमें

भारत: आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा ​​(उपकप्तान), वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश सिंह (विकेटकीपर), युवराज गोहिल, कनिष्क चौहान, खिलान ए पटेल, नमन पुष्पक, डी. दीपेश, हेनिल पटेल, किशन कुमार सिंह, उधव मोहन, आरोन जॉर्ज.

पाकिस्तान: फरहान यूसुफ (कप्तान), उस्मान खान (उपकप्तान), अब्दुल सुभान, अहमद हुसैन, अली हसन बलूच, अली रजा, दानियाल अली खान, हमजा जहूर (विकेटकीपर), हुजैफा अहसन, मोमिन कमर, मोहम्मद सय्याम, मोहम्मद शायान (विकेटकीपर), नकाब शफीक, समीर मिन्हास और मोहम्मद हुजैफा.