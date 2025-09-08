दम तोड़ रहे नाग को टकटकी लगाकर देखती रही नागिन, Video देख पसीजा लोगों का दिल, बोले- अपनों के जाने का...

Naag Naagin video: अपनों के खोने का दर्द सिर्फ अपने ही समझ सकते हैं. जब कोई अपना छोड़कर जाता है तो सिर्फ दर्द नहीं होता, बल्कि इंसान अंदर से टूट जाता है. इसका कारण होता है प्रेम, जो हमें अपनों से होता है. इसमें चाहे इंसान हो या फिर जीव-जंतु, सबको अपनों के जाने का दुख सताता है. अब इस वायरल वीडियो में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है. इस वीडियो में एक नाग तड़प-तड़प के दम तोड़ता दिख रहा है और उसके पास बैठी उसकी नागिन दुख से मायूस हो चुकी है. नाग-नागिन का यह प्रेम देख लोगों की आंखों में भी आंसू आ रहे हैं.

नाग की चिता के आगे पड़ी रही नागिन ( King Cobra Dying Viral Video)



वायरल वीडियो में नाग जमीन पर बेसुध पड़ा है और नागिन उसके पास फन फैलाए भौचक्की सी बैठी है और बस अपने पार्टनर को ही निहार रही है. नाग-नागिन के इस वीडियो ने लोगों को भावुक कर दिया है. कमेंट बॉक्स में लोग इस वाक्य पर दुखी मन से कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं. इस वीडियो को दानिश गुल जुनैद नामक शख्स ने अपने एक्स हैंडल पर मौजूदा साल के जनवरी महीने में शेयर किया था, जो अब जाकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो पर व्यूज तो ज्यादा नहीं हैं, लेकिन लोगों के कमेंट बता रहे हैं कि उन्हें कितना दुख हुआ है.

देखें Video:



शिवपुरी : नाग की मौत के बाद भी पास बैठी रही नागिन: नरवर के ग्राम छतरी की घटना, सर्पमित्र ने बताया- लगभग 17 साल से साथ था जोड़ा pic.twitter.com/aisPkxLqIT — Danish Gul Junaid (@DanishgulJunaid) January 2, 2025

लोगों को भी हो रहा बहुत दुख (King Cobra Viral Video)

इस पर एक यूजर ने लिखा है, 'जब कोई अपना जाता है तो बहुत दुख होता है'. दूसरा लिखता है, 'यह देखकर मेरा दिल टूट गया है'. तीसरे यूजर ने लिखा है, 'जीव-जंतु हम इंसानों से ज्यादा संवेदनशील होते हैं'. चौथे ने लिखा है, 'यह वाकई में बहुत मार्मिक वीडियो है'. एक और लिखता है, 'नाग-नागिन का प्रेम तो सबसे ज्यादा पॉपुलर है'. अब लोग ऐसे ही मायूस होकर इस वीडियो पर अपने दर्द भरे कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं. इससे पहले एक विशालकाय कोबरा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें सांप बहुत गुस्से में था और उसने रेस्क्यू करने आए लोगों पर ही हमला कर दिया था.

