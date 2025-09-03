विज्ञापन
बाइक को चोरी से बचाने के लिए शख्स ने ढूंढ निकाला जबरदस्त जुगाड़, Video देख लोगों ने पकड़ लिया माथा

इस वायरल जुगाड़ में शख्स बाइक के हैंडल को छल्ले से लॉक करता है और फिर उस पर ताला लगा देता है. इस हैक को हर कोई अपने नजरिए से देख रहा है.

बाइक को चोरी से बचाने के लिए शख्स ने ढूंढ निकाला जबरदस्त जुगाड़, Video देख लोगों ने पकड़ लिया माथा
बाइक को चोरी से बचाने के लिए शख्स ने ढूंढ निकाला जबरदस्त जुगाड़

बाइक को चोरी होने से बचाने के लिए एक नया जुगाड़ वायरल हो रहा है. जिसे देख लोग का कहना है कि अब तो चोर भी रोएंगे. हालांकि, कुछ लोगों को ये जुगाड़ कुछ कास नहीं लगा. जिससे चोरी रोकने में कोई मदद नहीं मिलने वाली. लेकिन, फिर भी इस वीडियो को एक दिन के अंदर ही 60 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. इस वायरल जुगाड़ में शख्स बाइक के हैंडल को छल्ले से लॉक करता है और फिर उस पर ताला लगा देता है. इस हैक को हर कोई अपने नजरिए से देख रहा है. जहां कुछ लोगों को ये जुगाड़ काफी फायदेमंद लग रहा है, तो वहीं कुछ लोग इस बेहद साधारण सा हैक बता रहे हैं.

वायरल हो रहे इस वीडियो में बस इतना दिखाया गया है कि शख्स बाइक के क्लच को पहले एक गोल रिंक में फंसाता है और फिर वह बाइक के हैंडल ब्रेक में लॉक लगा देता है. जिससे ब्रेक उसमें फंस जाता है. हालांकि, यह काम आप ब्रेक के साथ भी कर सकते हैं. लेकिन, वीडियो में शख्स यह काम क्लच के साथ करता है. जब बाइक का क्लच या ब्रेक इस तरह से लॉक होगा, तब गाड़ी या तो स्टार्ट होने पर तेजी से आवाज़ करेगी या फिर ब्रेक लॉक होने की वजह से आगे नहीं बढ़ पाएगी. छोटे लेवल तक यह हैक काम का भी हो सकता है, लेकिन एनडीटीवी इस हैक के प्रैक्टिकल होने की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता है.

देखें Video:

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @pakamatbro नाम के यूजर ने शेयर किया है. जिसे अबतक 64 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और 1 लाख 69 हज़ार से ज्यादा लोग इसे लाइक कर चुके हैं. लोग वीडियो पर ढेरों कमेंट भी कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- चोर नहीं हूं लेकिन फिर भी इसे निकाल लूंगा. दूसरे ने कमेंट किया- अब पता तो चल गया अब आसानी से इसको निकाल सकते हैं. तीसरे ने लिखा- ये तो बड़े आराम से निकल जाएगा.

Viral Hack, Jugaad Video, Viral Video
