महज दो घंटे ही टिक पाया वैभव सूर्यवंशी का रिकॉर्ड, कप्तान सकीबुल गनी ने धोनी के घर में मचाया तहलका

Vijay Hazare Trophy: बुधवार से शुरू हुए विजय हजारे ट्रॉफी में बिहार (Bihar) के बल्लेबाजों ने आज कई रिकॉर्ड बनाए. धोनी के घर रांची में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ खेले जा रहे इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए बिहार ने विजय हजारे ट्रॉफी का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया. बिहार ने 50 ओवर के इस खेल में 574 रन बनाए. जो अभी तक सबसे बड़ा स्कोर है. बिहार की ओर से तीन खिलाड़ियों ने शतक जमाया. शुरुआत वैभव सूर्यवंशी ने की. वैभव ने मात्र 36 गेंदों में शतक लगाते हुए 84 गेदों पर 190 रनों की पारी खेली. यह लिस्ट ए क्रिकेट में भारत की ओर से दूसरा सबसे तेज शतक था. भारत की ओर से लिस्ट ए में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड पंजाब के अनमोलप्रीत सिंह के नाम है, जिन्होंने 2024 में इसी टीम के खिलाफ 35 गेंदों में शतक बनाया था.

महज दो घंटे में टूटा वैभव का रिकॉर्ड

लेकिन इसी मैच में वैभव सूर्यवंशी के साथ-साथ अनमोलप्रीत सिंह का रिकॉर्ड भी टूट गया. रांची में बिहार के कप्तान सकीबुल गनी (Sakibul Gani) ने ऐसा तहलका मचाया कि हर रिकॉर्ड टूट गए. सकीगुल गनी ने मात्र 32 गेदों तक शतक जमाया. अब यह भारत की ओर से लिस्ट ए में सबसे शतक है. अब अनमोल प्रीत सिंह दूसरे और वैभव तीसरे नंबर पर हो गए हैं.

भारत की ओर से लिस्ट-ए में सबसे तेज शतक

1. 32- सकीबुल गनी, BIH बनाम ARP, आज

2. 33- ईशान किशन, JHA बनाम KAR, आज

3. 35 - अनमोलप्रीत सिंह, PUJB बनाम ARP, 2024

4. 36 - वैभव सूर्यवंशी, BIH बनाम ARP, आज

5. 40 - यूसुफ पठान, BRDA बनाम MAH, 2010

6. 41 - उर्विल पटेल, GUJ बनाम ARP, 2023

7. 42 - अभिषेक शर्मा, PUJB बनाम MP, 2021

रणजी डेब्यू में बनाया था 341 रन

सकीबुल गनी बिहार के मोतिहारी के रहने वाले हैं. सकीबुल गनी ने रणजी डेब्यू मैच में 341 रनों की पारी खेलकर अपनी खास पहचान बनाई थी. रणजी ट्रॉफी में बिहार टीम की ओर से खेलते हुए उन्होंने मिजोरम के खिलाफ यह विश्व रिकॉर्ड बनाया था. अब वो लिस्ट ए में सबसे तेज शतक बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं.

