मिस यूनिवर्स बनीं माता सीता, अद्भुत हुआ स्वयंवर, अयोध्या की यह रामलीला देखिए

शारदीय नवरात्रि के अवसर पर भगवान राम की जन्मभूमि अध्योध्या में भव्य रामलीला (Ayodhya Ramleela) आयोजित की जा रही है. रामलीला के दिव्यय मंच से दर्शकों को एक बार फिर राम कथा के अद्भुत दृश्य देखने और आध्यात्मिक आनंद महसूस करने का मौका मिला है . खास बात यह है कि रामलीला में इस साल मिस यूनिवर्स इंडिया मणिका विश्वकर्मा माता सीता का किरदार निभा रही हैं. बुधवार को रामलीला में सीता का स्वंयवर हुआ. इस दौरान भगवान राम बने राहुल भूचर ने भगवान शिव के धनुष को तोड़कर माता सीता से विवाह कर लिया. इस दौरान मणिका और राहुल दनों के भाव, हाव-भाव और संवादों ने रामभक्तों का मन मोह लिया.

रामलीला में मणिका विश्वकर्मा बनीं माता सीता

दोनों के प्रदर्शन में रामलीला में भावनाओं और श्रद्धा का अद्वितीय मिश्रण दिखाई दिया. अयोध्या की इस खास रामलीला में मणिका विश्वकर्मा माता सीता बनी तो वहीं एक्टर राहुल भूचर भगवान राम का किरदार निभा रहे हैं. फेमस एक्टर पुनीत इस्सर ने परशुराम का किरदार निभा रहे हैं.

PTI फोटो.

भगवान राम ने तोड़ा शिव का पिनाक धनुष

भगवान राम के पिनाक धनुष तोड़कर माता सीता का स्वंयवर जीत लिया. रामलीला में परशुराम बने पुनीत इस्सर का क्रोध और लक्ष्मण जी के साथ संवाद दर्शकों के लिए अत्यंत प्रभावशाली दृश्य था. इस सीन ने रामलीला में रोमांच और नाटकीयता को चरम पर पहुंचाया. बॉलीवुड अभिनेता रजन मोदी के संवाद और बिजली कड़कने की आवाज ने दृश्य को और जीवंत बना दिया.

PTI फोटो.

अयोध्या में विश्व की सबसे बड़ी रामलीला

अयोध्या की यह लीला विश्व की सबसे बड़ी रामलीला है. पिछले साल 45 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इसका आनंद लिया था. इस साल यह आयोजन भगवान राम के जन्मस्थान राम कथा पार्क में हो रहा है, जिसने इसे और भी खास बना दिया है.

अयोध्या रामलीला में ये फेमस कलाकार

मनिका विश्वकर्मा- माता सीता

राहुल भूचर- भगवान राम

पुनीत इस्सर- परशुराम

,मनोज तिवारी- बाली

रवि किशन- केवट

दूरदर्शन और यूट्यूब पर भी रामलीला का प्रसारण

रामलीला के अध्यक्ष सुभाष मलिक ने बताया कि रामलीला का प्रसारण दूरदर्शन और यूट्यूब पर किया जा रहा है. देश-विदेश के लाखों श्रद्धालु घर बैठे इसे देख सकते हैं और राम कथा के जादू को अनुभव कर सकते हैं. अयोध्या की यह रामलीला न सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि भारतीय संस्कृति, कला और आध्यात्मिकता का अभूतपूर्व आयोजन भी है. भगवान राम की जन्मभूमि पर हो रही यह लीला विश्वभर में श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुकी है.

मिस यूनिवर्स मनिका विश्वकर्मा ने दिल जीत लिया

मिस यूनिवर्स मनिका विश्वकर्मा ने अपने खास अंदाज से लोगों का मन मोह लिया है. अयोध्या पहुंचने पर एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही वहां की पावन धरा को उन्होंने झुककर प्रणाम किया था. उनका यह अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. अब माता सीता के किरदार से वह लोगों के मन में बस गई हैं.