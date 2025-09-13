विज्ञापन
उंगली में अंगूठी की तरह फंसाए 100-500 के नोट, बस के गेट पर खड़े कंडक्टर को देख बोले लोग- स्वैग है भाई का

यह वीडियो देश की मेट्रो सिटी कोलकाता से आया है, जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है, 'कोलकाता का बस कंडक्टर का स्वैग और प्रो फ्लेक्सिंग स्टाइल'.

उंगली में अंगूठी की तरह फंसाए 100-500 के नोट, बस के गेट पर खड़े कंडक्टर को देख बोले लोग- स्वैग है भाई का
बस के गेट पर बेफिक्र खड़े कंडक्टर को देख बोले लोग- स्वैग है भाई का

कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस उसे करने का तरीका होना चाहिए. अगर आप अपने छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम में माहिर हैं, तो कोई भी आपको मात नहीं दे सकता है, लेकिन इसके लिए डेडिकेशन और अपने काम से प्यार होना चाहिए. काम के प्रति प्यार और डेडिकेशन का ऐसा ही नजारा सामने आया है. क्या आपने बस में सफर किया है? किया ही होगा, क्योंकि देश में सभी लोगों के पास बाइक और कार तो है नहीं. बस में सफर करते वक्त जब कंडक्टर आपके पास टिकट के लिए आता है, तो आपने यह भी देखा होगा कि कैसे उसकी उंगलियों में टिकट और पैसों दोनों फंसे होते है. खैर अब तो टिकट काटने की मशीन आ गई है, लेकिन इस वीडियो में आप प्योर देसी कंडक्टर के दर्शन करेंगे.

कंडक्टर का स्वैग देखा क्या? ( Kolkata Bus Conductor Viral Video)

यह कंडक्टर एक प्राइवेट बस का कंडक्टर है, जो बस के पिछले गेट पर खड़ा है और उसने अपनी उंगलियों में 500 और 100 के नोट फंसा रखे हैं, ताकि बार-बार झोले से निकालने के झंझट से ना झूझना पड़ा. ये नोट उसकी उंगली में कुछ इस कदर फंसे हुए है कि जब वह चलती बस से हाथ को बाहर लहराता है, तो एक भी नोट टस से मस नहीं होता है, क्यों? क्योंकि इसे अनुभव कहते हैं. यह वीडियो देश की मेट्रो सिटी कोलकाता से आया है, जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है, 'कोलकाता का बस कंडक्टर का स्वैग और प्रो फ्लेक्सिंग स्टाइल'. अब इस वीडियो पर लोग भी इस कंडक्टर की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.

लोगों ने कहा स्वैग वाला कंडक्टर ( Kolkata Bus Conductor Video Viral)

इस वीडियो पर एक यूजर ने लिखा है, 'बचपन में मेरी ड्रीम जॉब'. दूसरा लिखता है, यह है कोलकाता के बस कंडक्टर का स्वैग'. तीसरे ने लिखा है, 60 फीसदी पैसा तेल खरीदने, 10 फीसदी सर्विस चार्ज में और बाकी तीन लोगों में बराबर-बराबर बंट जाएगा'. चौथे ने लिखा है, ट्रस्ट और ईमानदारी सबसे बड़ा फैक्टर है यहां'. एक और लिखता है, 'यह कंडक्टर अपनी जॉब और इससे होने वाली कमाई से खुश है'. वैसे तो ज्यादा कंडक्टर पुरुष हैं, लेकिन डॉली राणा ने पहली महिला बस कंडक्टर बन इस परंपरा को तोड़ दिया था और अब देश के हर राज्य में चलने वाली प्राइवेट और सरकारी बसों में महिलाएं भी कंडक्टर हैं.

